大數據公會推守則 泄資料72小時內報

《原則》參照了歐盟《一般數據保護規範》（GDPR）、《中華人民共和國網絡安全法》及國際組織標準制定，建議數據處理需在合法公平，在與目的一致的範圍內，以「最小權限原則」處理及存儲，而數據處理方式必須準確、完整和保密。公會建議若出現個人資料外泄事故，數據控制者須於72小時內通知監管機構及受影響者。

港交所中國平保中電等成員已採用

現時公會創會成員如港交所、中國平安保險、中華電力、馮氏集團、阿里雲、中國聯通、Microsoft、新意網等機構及企業，已採用《原則》，公會將招募更多企業和個人成為會員。公會鼓勵經認證企業作跨境甚或跨行業數據轉移，促進數碼化業務。楊德斌期望香港的數據管治提高後，可推動在大灣區、歐盟和全球各地的數據交換，令香港成為國際數據樞紐。個人資料私隱專員黃繼兒亦認為，《原則》有助市民與企業的數據交換建立信任。

明報記者