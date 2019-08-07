屢現二戰「遺物」 瑪麗重建 倘掘出炸彈即疏散病人

下月鑿地 諮詢爆炸品處理課

瑪麗醫院的第一期重建計劃去年開始拆卸病理學樓、醫生宿舍及臨牀病理大樓，拆卸工程已接近完成，將於下月初起鑿地以興建新大樓理順急症服務。鑑於瑪麗醫院於2000年及2015年曾發現戰時炸彈，院方諮詢警方爆炸品處理課後，制定了突發事故應變安排。

疏散近地盤K座300多名病人

港島西聯網代理服務總監（質素及安全）鄧錦成表示，因應工程計劃，預期較有可能於9月初鑿開泥層時發現炸彈。港島西醫院聯網總監李德麗說，一旦發現炸彈，會疏散臨近地盤K座的300多名住院病人，包括安排病情穩定的病人出院，或安排病人轉至瑪麗正座或其他醫院，並會暫停急症室和專科門診服務。

鄧錦成又表示，發現戰時炸彈不會有即時危險，料有一兩日應變，屆時會繼續為已到院登記的病人服務，並於完成緊急手術後，再要求警方拆彈。瑪麗會配合爆炸品處理課的處理工作，確保醫院設施安全後才回復醫院運作。

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏預料一旦發現炸彈，瑪麗急症室最少暫停48小時，其間經救護車入院的病人，會按地區分流至明愛、廣華、瑪嘉烈、律敦治、東區和聯合醫院的急症室。鄧錦成又說，重建計劃將於未來一年多完成地基，預期新大樓如期於2024年建成。