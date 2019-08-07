宏恩辦基督教事工課程 資歷獲認可

包括學喪葬禮儀哀傷輔導

現時一般基督教事工課程為教會開辦，未有政府資歷認證。宏恩即將開辦的高級文憑課程屬資歷架構第4級，除包括通識及中英語文課程外，亦包括聖經概覽、釋經學、喪葬事務及哀傷輔導等，學生亦須完成20天實習和20小時社區服務，畢業後可報讀學士學位課程、海內外神學院道學碩士課程等，或可在教會、基督教機構和學校等任職福音幹事或事工幹事。

課程設2年全日制和3年兼讀制，各設20個學額，部分科目在晚間和周六上課。申請者須在中學文憑試取得5科2級成績或已年滿21歲。整個課程學費為101,500元，該校現設兩筆約10萬元的助學金。

全日制讀兩年 一年學費5萬

該校心理學院副系主任黃葉仲萍說，盼教導學生陪伴他人渡過難關，「離別和哀傷可再做多些，不單是一個儀式那樣簡單，而是讓人能過渡，並在過渡期間找到自己」。該課程現正收生，可於9月或明年2月入學，暫有6人報讀，其中一人是於中四輟學的未婚媽媽，她盼修畢課程後再升學當社工，展開人生新一頁。

該校2018/19學年共取錄39名新生，校長崔康常稱，現報讀並繳交留位費的學生較去年同期多七成，認為下學年新生「肯定多過去年」，但要待9月中至10月才能確認。