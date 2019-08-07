物流署職員清潔工 認串謀詐騙有薪假

外判工遭減薪 管工擅給假期作補償

首被告為物流署二級物料供應員宋漢昇（37歲），次被告為萬成清潔服務有限公司工人周嬋蘭（61歲），同被控一項串謀詐騙罪；宋另被控9項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。

宋的代表律師求情稱，宋雖違反誠信、持續犯案，但不涉個人得益及貪污，形容被告「好心做壞事」，案件影響其仕途，望予以輕判。周的代表律師求情稱，消防處轉用新外判商後，周遭減薪近兩成，感不憤及委屈，與其他由政府聘用的二級工人「同工不同酬」。她僅有小學程度學歷，案發時只是接受上司的提議，後悔沒有三思而後行。

案情指出，消防處2016年8月向萬成外判一份為期18個月的服務合約，包括為尖沙嘴消防局雜貨倉提供清潔服務。萬成續聘在此處工作多年的周嬋蘭為清潔工人；宋漢昇案發時被調派至該雜貨倉工作，負責監督清潔工人。

涉26日薪金 政府多付1.4萬元

周向宋投訴，萬成合約月薪較之前的承辦商少1800元。宋同意每月向周額外提供3日「非正式」假期作補償，即虛假向萬成表示她有上班，但實際上放假，並容許周於曠工前在簽到簿預先簽到。周於2016年9月至2017年5月間，獲取共26日「非正式」假期的薪金。兩人其後被廉署拘捕，並在警誡下承認犯案。

【案件編號：WKCC2540/19】