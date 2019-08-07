拆局：人行近年添工具 調控匯率防走資

專家：市場早有心理預期

人民銀行行長易綱在6月接受專訪時明言，「不認為某一個具體數字會比另一個更加重要」。光大新鴻基外匯策略師任曉平認為，早前易綱的言論，已令市場對人民幣跌穿7算有心理預期，所以未有出現恐慌性拋售；因為中國的貿易順差減少，相對所支持的人民幣發行量不變，人民幣及後走勢會較易下跌，相信人行日後會「容讓」人民幣有序貶值。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，人行自2015年已有不少工具，例如中間價、逆周期因子、遠期售匯業務外匯風險準備金率等調控匯率，人行有信心可採用這些工具保持匯率在合理水平；此外，人行亦不斷承諾，會保持匯率朝市場化開放。

人行向外商保證不大幅貶值

彭博社引述消息表示，人行昨日與外國進出口商保證，人民幣穿7後不會繼續大幅走弱，可正常買賣美元。易綱在周一表示，人行完全有經驗、有能力維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，過去人行扭轉市場貶值預期累積了不少經驗。至於會否引發走資潮，顏劍文說2015年以來控制資金流走的渠道沒有放鬆過，例如限制通過海外併購將資金外流、個人通過購買保險產品走資等措施仍然存在，今次人行容許貶值對抗貿易戰，顯示控制走資能力比以往成熟。

明報記者