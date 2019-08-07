貿戰升級 美列華「匯率操縱國」 25年首度 白宮稱仍冀下月談判達協議

人民幣日前兌美元匯率跌破具象徵意義的7元關口，特朗普周一在Twitter批評，「中國將他們的貨幣價格降到幾乎是歷史最低水平。這就叫『匯率操縱』。美聯儲你們在聽嗎？這是嚴重違規，長遠上將大大削弱美國！」綜合外媒報道，美國財政部當日發出聲明表示，已認定中國操縱人民幣匯率，財長梅努欽將與國際貨幣基金組織（IMF）合作，消除中國的不公平貿易優勢。這是美國在1994年後首度將中國列入匯率操縱國。財政部表示，中國央行有關人民幣貶值破7的聲明，清楚表明北京當局對人民幣匯率擁有足夠的控制力。

或會談重估匯率 或採報復措施

美國判定操縱匯率要符合3個標準（見圖），之後按規定將啟動與被指是操縱匯率的國家作雙邊會談，重估兩國貨幣匯率，並可能採取報復措施，包括拒絕該國取得美國海外私人投資公司融資；排除該國在美國政府採購來源之外；要求IMF對該國加強監督，以及把匯率操縱納入美國貿易代表辦公室評估與該國的貿易協定或談判時的考量。公開資料顯示，1988年美國《貿易和競爭力綜合法案》出台後，中國連續多年被美國認定為匯率操縱國，台灣和韓國也多次被貼上這一標籤。但1994年後，中國已被取消匯率操縱國的指控。

美5月報告認定中國沒操縱 只列觀察名單

而在5月，美國發布針對主要貿易伙伴國的半年度匯率政策報告，認為中國沒有操縱匯率，僅將包括中國在內的9個國家列入匯率政策觀察名單。這是自特朗普上任以來，第5份作出此認定的匯率報告。

人行批保護主義 否認操縱

中國人民銀行昨下午發聲明稱，「匯率操縱國」標籤不符合美方自訂的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。聲明重申，中國實施的是以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣調節、有管理的浮動匯率制度，在機制上人民幣匯率由市場供求決定，不存在操縱匯率的問題，並強調中國不會將匯率作為應對貿易爭端的工具。

英國廣播公司（BBC）稱，中國被列入匯率操縱國後，或面臨美國要求人民幣升值的壓力，中國需警惕人民幣貶值過程中本國資產有所「打折」，而外資在對外開放過程中低價購入中國資產，並在此後要求人民幣升值的風險。

內地學者指極限施壓 證美方貿談着急

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報記者表示，美國將中國列入匯率操縱國，「完全是政治上的考慮，是極限施壓」。王義桅說：「貿易子彈打下去好像沒有產生那麼大的影響，美國經濟沒有上去，逆差反而在增長。所以特朗普需要一個協議來證明自己。而現在列為匯率操縱國恰恰證明美國方面有點着急，而不是中國。」

王義桅表示，美方此舉應在中方意料之中，一方面這是特朗普2016年競選承諾之一，現在是「靴子落地」；另一方面匯率最終影響的還是進出口，目的也是貿易制裁。王認為中國接下來能做的是防止最壞情况，即貿易戰升級為更大規模的金融戰，除適當減持美國國債、關注美國經濟表現以外，在今年的國慶閱兵也不妨亮出最新武力作為震懾。

明報記者

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