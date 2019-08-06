【Emily】政府澄清入境處長無罷工 曾國衛前日出院 提前返工

曾國衛噚日亦向入境處同事發信澄清，話網上謠傳佢會故意休假以示帶頭罷工，佢特別提到自己前日下晝先出院，透露本來醫生認為佢未完全好番，建議佢再休養幾日先返工，但佢考慮到𠵱家係關鍵時刻，決定提早返工，希望令謠傳不攻自破。

林鄭率8人見傳媒 其他局長唔使

另外，特首林鄭月娥噚日率領8個司局長會見傳媒，未有如上次記招咁班子齊人現身，好似律政司長鄭若驊、環境局長黃錦星等都唔見人，莫非官員都受不合作運動影響返唔到政府總部？特首辦回覆話，同特首一齊見記者嘅政務司長張建宗同財政司長陳茂波，分別就有人鼓吹罷工下公共服務嘅情况、香港經濟面對嘅風險發言；陪同出席嘅6個局長，負責主要嘅公共服務和經濟範疇，可按需要進一步補充。律政司長同其他幾名局長毋須出席。

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