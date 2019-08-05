【Emily】暴動案情侶結婚 從此赴湯杜火 齊上齊落

從相片可見，呢次「湯杜聯婚」有唔少別出心裁嘅影相道具，好似一對新人拉起「赴湯杜火」橫額，Tanya亦拎住頭盔道具同佢哋合照，亦有人送上封面寫住「齊上齊落」嘅心意卡。呢場婚禮更有網媒直播，吸引數千網民一齊睇仲留言恭喜佢哋。

陳淑莊與抗爭戰友到賀

湯生湯太接受在場傳媒訪問，湯生話要搵到相同理念、價值觀，同自己齊上齊落嘅另一半唔易，又話呢排都好攰，所以今日一定要休息一日；佢哋又話雖然保釋期間被沒收證件，唔可以外遊度蜜月，但會留港「行吓」。

保釋沒收證件

唔度蜜月留港「行吓」

湯太喺儀式上話兩人識咗好耐，但直至2014年9月先喺埋一齊，在場者隨即歡呼。湯生話原本諗住最簡單咁結婚，預算佢哋之外只有兩個證婚人，即係共4人出席，預計唔到變成有咁多人祝福。