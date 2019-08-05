從輸油管煤礦到家俬雪櫃 應用無窮 測毒氣尋異味 電子鼻嗅出商機

2016年，還在城大念書的郭韋廷要為其Final Year Project選擇題目，在芸芸範疇中，他選氣體檢測器項目，雖然首次接觸，但郭韋廷卻深深迷上這個範疇，「當時有實驗室拍檔跟我一樣想在這方面大展拳腳，於是萌生創業念頭」，由於拍檔要晚一年畢業，郭韋廷畢業後，即2017年至2018年間先打工，到去年底才正式成立初創公司賦創科技有限公司（Affluent Growth & Innovation Technology Limited, Agit）。

「每人預了十幾萬元，預計可營運最多兩年」，郭韋廷直言選一個冷門領域去創業很大膽，但反過來看，Tech不是只有Fin（Financial）。事實上氣體監測技術對應的是一個很龐大，且未充分開發的市場。

郭韋廷介紹，現時市面上的氣體檢測器林林總總，但每款只能對應一種氣體，且不支援數據及上網功能，而且檢測器體積不小；至於Agit研製的氣體檢測晶片，面積雖只有15毫米×15毫米，但內裏由納米技術製成的16塊不同材料感應器，不單令檢測速度比一般快10倍，靈敏度和準確度亦高10倍，目前該晶片可監測64種氣體。

晶片連接網絡 可檢測氣體近乎無限

實際上，可檢測氣體數量可以去到無限，因晶片連接網絡，可透過學習功能辨別新的氣體種類：「只要我們將不同氣味的成分等輸入數據庫，感應器便能檢查，就有如一部氣味字典，庫存愈多，可檢測的氣體便愈多。」

Agit的電子鼻不單能嗅千萬種氣體，還包括種類和濃度，並將資料數據化，在應用上更方便有效，應用範圍亦變得廣泛，工商業、農業、環保、健康醫療、日常生活乃至海關等都能派上用場。「工業如輸油管道、下水道、礦場都需要檢測空氣中是否存在有毒或易燃成分；農業方面可透過氣味濃度分析使用農藥劑量；甚至雪櫃放一個，可以告訴你什麼食物開始變質。」郭韋廷道。

市場廣大，但郭韋廷有清晰的開拓順序，「工業會是首先考慮的市場，事實上已經有內地從事石化相關的公司與我們接洽；其次是涉及到安全應用的市場，至於B2B會放在下一步才考慮」。

量產問題待解決 盼今年投產

目前，郭韋廷仍忙於其「電子鼻」的進一步設計研發和數據輸入分析，另外還要解決產品的量產問題，他預計過程順利的話，今年內「電子鼻」可投產，但現時最大難題是人手，因為有大量的數據要蒐集，而香港如他一樣專攻氣體的人才確實不多。此外，現時郭韋廷只租用一個工廈單位作辦公室，要使用實驗室做研究時，往往只能找相熟實驗室借出地方，有時甚至要跑到深圳的實驗室，所以現時目標是能夠在本港申請一些備有實驗室配套的創科基金，希望能更專注研發工作。

明報記者 陳子凌