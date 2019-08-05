讀寫障礙前三鐵代表：挖掘潛質 出路多元

為鼓勵讀寫障礙學生持續學習，博思會設立「香港金紫荊扶輪社．博思會學生勤到獎」，昨日舉行頒獎典禮，郭汝鏗出席分享。郭汝鏗幼稚園時被診斷出患有讀寫障礙，閱讀及處理文字對他而言十分困難，尤其每次看到英文單詞時，都會覺得每個字母在「飛來飛去」，故成績一直不理想。教師又對讀寫障礙認識不多，常以為郭懶惰而罰他留堂，曾有教師當着全班同學指着他說，「你不讀書，留在這裏做什麼？」郭汝鏗於中五時離開學校，專心發展為全職運動員。

「讀書很重要 也可以向興趣發展」

「讀書是很重要，但也可以向興趣發展」。郭汝鏗雖天生不是讀書材料，但他努力挖掘及發展自己的潛質，終取得成績。他自小喜歡游泳，6歲學習，小六時進入地區訓練隊。就算每天要4時起牀，放學後又要練習，他都不曾放棄。中學期間他也開始接觸長跑，經常為校爭光，學校其後建議懂游泳和長跑的他參與三項鐵人比賽，經過不斷的練習和努力，他更成為香港三項鐵人代表隊運動員。

郭汝鏗表示，出路是多元的，作為現職游泳教練，他也不斷挖掘學生們的可能，會建議游泳好但未能加入港隊的學生轉向發展三項鐵人、水球或公海游泳等項目，希望他們明白出路不止一條，不要局限自己。郭汝鏗寄語有讀寫障礙的小朋友不要介懷他人的目光，努力挖掘自己的潛質。