脫24年毒癮 婦做運動重建自信：我都做得到

進出戒毒所六七次 現有清晰目標

「原來我有很多事都做得到」，42歲的Kathy，毒齡約24年，接受戒毒治療後她透過運動找到自己的可能，增強了自信。Kathy 17歲時染上毒癮，先後進出戒毒所六七次，但出來後又會再吸毒，就算懷孕期間都沒有停止。去年Kathy自願到成年婦女戒毒中心，決心戒掉毒癮，並在中心內開始接觸運動。Kathy說，自己是一個「肥妹仔」，又因長時間吸毒，連走路都會氣喘，經常腰骨疼，運動對她而言很困難。但現在的她不論是跑步還是瑜伽都能夠駕馭，痛症逐漸消失。她目前仍在院舍接受治療。

運動讓她知道很多事只要肯做就能做到，Kathy也有了清晰的目標，決定未來會挑戰保安課程，希望可有安定的工作，養活自己和兒子。

54歲的美玲有過接近30年濫用安眠藥的習慣，其後也輾轉到了成年婦女戒毒中心接受治療。美玲現以「過來人」的身分擔任朋輩輔導，與學員分享經驗。就算畢業一段時間，美玲也未忘記在中心時參加過的18天體能訓練。她表示，18日內她們挑戰了各種體能活動，上山下水全都做齊，「簡直在挑戰體能極限」。不過，這次體驗令她不再看輕自己，知道就算年紀較大，也有足夠能力解決難題，令本來存在婚姻、經濟等問題的她有了面對的決心及信心。