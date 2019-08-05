會考6科不足10分 音樂博士不隨主流 敲擊鏗鏘人生

在港土生土長的劉語，自小就讀英文小學，學習氛圍自由，講求創意，成績一直是校內頭10%。中學升讀地區名校後，卻未能適應傳統讀書模式，曾試過因反駁教師念錯其英文名「Matthew」的發音而被罰，他又感覺被忽視，「你若不是念精英班，念理科，有點像將你放在另一文件夾一樣，可能不投放那麼多資源」。成績滑落，高中儘管修讀音樂科，亦因課程太死板，就算英文取了A級，會考6科分數只有個位。

會考不佳 獲薦讀浸大音樂課程

成績不理想，但音樂苗卻一直萌芽，小一和小三分別開始學習鋼琴和敲擊樂，其後劉語發現，自己鍾情擁有無限可能的敲擊，「敲打琴，我們會用小提琴的弓去拉（顫音琴），或放一些錫紙上去」。中學畢業後，憑音樂天分獲老師推薦入讀浸大音樂系的一個課程，之後升讀浸大音樂系學士，最後更獲全額獎學金遠赴美國石溪大學取得音樂藝術博士學位。

稱考樂團如做電腦 更愛自由音樂

一如大多學習音樂的人，曾夢想考進管弦樂團，惟備考期間，總覺自由的音樂更適合自己，「考樂團有一堆選段定好了，可能是3秒4秒，好短的。打小鼓或打一部木片琴，你要像電腦一樣，無瑕疵無出錯」，這讓劉語醒覺自己不喜歡這種音樂。

自由的音樂之路不平坦，劉語亦曾被同學輕視，「（他說）我沒贏比賽，不需要打獨奏（Solo），不可（靠音樂）生活」。劉語靠着堅持積極面對批評，「就好像打機一樣，有條生命值，（一直負面）能量不會增加只會減，為何不反用作動力，下一場再做好一點？」經歷無數次失敗，劉語終成為2016年意大利敲擊樂協會比賽中顫音琴組別決賽選手。