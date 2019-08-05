聯招今放榜 12狀元7人中大讀醫 近4000考生合最低門檻失落學位

多所自資院校今現場收生

JUPAS收生結果今日上午9時揭曉，今屆有44,413人申請JUPAS，較去年少2290人。今年有19,676名日校考生考獲「33222」（中英數通識4核心科及1選修科）入讀學士最低門檻，15,971人經JUPAS獲八大資助學士及公開大學自資學士學位取錄，多所自資院校今日開放現場收生，供失落聯招學位的學生申請（見表）。

科大收10名核心科未達標STEM摘星考生

今年有大學調整收生政策。科大表示，理學院及工學院共取錄10名於核心科未有「3322」，但於至少三科STEM類別選修科目考獲共3粒星或以上的學生；港大稱，把課程放於組別A的考生人數較去年上升近8%，相信新加分制是其中一個原因。

中大表示，今年共錄取7名狀元及5名「榜眼」（六科5**）。除了其中一「榜眼」入讀建築學外，其餘11人將入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）。港大表示，取錄5名狀元及7名「榜眼」，分別入讀「內外全科醫學士」、「牙醫學士」、「法學士」等課程。

今年共12名狀元，9人於放榜日表示有意讀醫。入讀中大醫學院的狀元包括喇沙書院黃子峯、蕭子聰及許友灝，聖馬可中學陳韋諾，4人早於放榜日表示心儀中大。聖保羅男女中學甘浚祺及香港培正中學葉卓穎在放榜日，尚未決定報讀港大或中大醫學院，最終入讀中大。甘浚祺向本報表示，考慮過兩間大學的校園風氣及生活，最後覺得中大較適合自己，並稱與獎學金無關，不清楚獎學金內容。他認為，兩校各有各好，不同人適合不同的大學。皇仁書院余曉逸、拔萃男書院周伯儒及拔萃女書院施雲芳曾表示有意讀醫，惟未知最終入讀哪所院校。

其餘3名狀元早前亦透露升學選擇，聖保羅書黃瀚賢心儀港大工商管理學學士（法學）及法學士（雙學位課程）、觀塘瑪利諾書杜焯賢心儀港大牙科、拔萃女書院蔡欣平則計劃到英國劍橋大學修讀經濟，未知最終有否改變。

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