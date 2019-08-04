醫局招聘難用剩14億 醫生籲用盈餘留人

盈餘20年新高 儲備達29億

醫院管理局6月一份內務會議文件指出，2018/19年度醫管局整體營運開支較預期少用約14.46億元（俗稱盈餘，未經審計），令醫管局的收入儲備由2018年3月底的14億元，增至2019年3月底的29億元。翻查醫管局年報，去年盈餘創了20年來最高紀錄，收入儲備則是2016/17年度以來的3年新高。

內務會議文件指出，盈餘主因包括投資獲利、職位空缺、因計劃改期以致較低維修費、兒童醫院服務開展計劃調整。文件亦指出，財政司留意到醫管局面對人手限制問題，來年將繼續累積收入儲備，已同意將醫管局收入儲備水平由運作開支的5%增至15%。

醫局：留錢日後聘額外人手

醫管局回覆本報查詢稱，去年營運開支少於預期主因招聘困難，未能聘請預期數目的員工，令員工薪酬開支較預算低。醫管局已於上月聘請約470名駐院醫生，當中包括所有合資格的本地醫科畢業生；亦已向超過1900名應屆畢業護士發出聘書，待他們完成註冊或登記程序便可履新；招聘活動仍持續進行中。

醫管局續稱，在計算本年度會招聘的醫護人手及預計流失率後，公立醫院尚欠約260名醫生及400名護士。醫管局積極推行各措施吸引及挽留人手，所有未用盡的款項會撥作營運儲備，以待將來醫護人手供應充裕時作招聘額外人手之用，切合市民對公營醫療服務日益上升的需求。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，出現大量空缺因流失嚴重，短期內難招聘大量醫生填補，認為醫管局應利用現有盈餘挽留公院人手。她說，副顧問醫生升顧問醫生無固定時間表，很多時「走了一個，升一個」，有2000年後畢業醫生已升顧問醫生，部分1994、1995年畢業的仍是副顧問醫生，若部門內有幾名年資相若醫生，只升一個，其餘見自己未來10年難再升職，就萌生去意。此外，部分團隊無顧問醫生，要由副顧問醫生帶領，應考慮開位升遷這些同事，又建議加開主責臨牀工作的顧問醫生職位，做到衡工量值和保持士氣。

馬續稱，駐院醫生取得專科資格5年後可升副顧問醫生，但不少專科醫生畢業後兩三年已要擔起部門統籌工作，應考慮開位晉升。此外，副顧問醫生和年輕顧問醫生要兼顧臨牀、管理和教學，不時要加班處理文件，馬建議加資源予多新同事的部門，補償教學衍生的額外工時。

彭鴻昌：聘海外醫生刻不容緩

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌亦認為無需要留起儲備，應用以增加人手。他說目前醫生60歲退休後的重聘計劃只提供一兩年合約，應提供更長合約選擇；亦可考慮在特別酬金計劃和自選兼職招聘網站上，改善薪酬及聘用條件。

他又建議可用儲備加強宣傳吸引海外醫生來港，認為增聘合資格海外醫生刻不容緩，而公立醫院需大量增加人手，才有機會大幅減少病人輪候時間。

明報記者 朱韻斐