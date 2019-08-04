聽障少年發音差被嘲 苦練換助聽器克服 機構：年增84聽障嬰 政府支援遲

與很多聽障者一樣，梁梓朗因聽力差導致發音不準，成長中屢遭嘲笑。他自小學四年班便立志成為YouTuber（網絡影片頻道主持人），11歲時開設了一條專門報道電子遊戲資訊的頻道，並親自錄製短片及以旁白解說，曾經被網民批評「不如唔好再講嘢」，多年來仍記在心中。

立志做YouTuber 被網民嘲笑

除網絡攻擊，校內有同學會模仿梓朗說話，嘲笑他發音不正，對他構成打擊。聽力不足影響學習，梓朗從前佩戴的助聽器質素較差，令他只有正常人五成聽力，課堂上常聽不清楚老師講課，要請老師重複或向同學求助，他說通常都會獲幫忙，但有時也會被拒絕。

換較佳助聽器 聽力增至八成

經歷雖令梓朗感不快，但後來他逐漸適應並改變心態，透過努力練習發音克服問題，而換上較先進的助聽器後，他現時擁有正常人七成至八成的聽力，能清晰及流暢地與人溝通，學業亦取得中上成績。

據政府統計處2015年數字，本港有超過17萬聽覺有問題的人，峰力香港聽覺中心推算，香港每年約有84名初生嬰兒有聽障，1000名初生嬰兒中約有1至2名有不同程度的聽障問題。

專家倡幼童最少每半年覆診

聽覺口語治療師兼臨牀聽力學家楊月瑩說，聽障者於6個月大時是配備助聽器的最好時機，政府雖提供免費助聽器驗配等服務，但很多嬰兒要到一歲左右才獲分配及協助佩戴，而政府的跟進服務亦較緩慢，若患者發現助聽器有問題，需輪候2至3個月才能獲協助調校。

楊月瑩說，香港不同年齡的聽障患者，一般每年只獲安排覆診一次，疏於國際水平，建議港府參考外國做法，讓幼童3個月或半年覆診一次，以協助調教其助聽器及觀察聽力變化等。