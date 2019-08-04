列接班人3要求 「要腰板挺直」

料2022年後退下

雖然現時仍未覓到「接班人」，但鍾庭耀相信人以群分、物以類聚，在香港民研所的傘下，總會後繼有人。他更列明對「接班人」的三大要求：「需要腰板挺直、了解科學與民主的關係、懂得感覺每個統計數字背後的血肉感情。」

「做人包容性可以強 對錯要清楚」

提到「腰板挺直」，難免令人想起2000年的民調風波。他憶述當年有不少校內朋友勸他講說話應顧及日後發展，但他堅持直話直說。時任特首董建華的高級特別助理路祥安，曾聯絡時任港大校長鄭耀宗及副校長黃紹倫，並透過兩人施壓，要鍾庭耀停止對政府及特首民望做民意調查。最後鄭耀宗及黃紹倫相繼請辭，特首民望調查一直延續至今。

鍾庭耀如今重提，仍是那句「做人包容性可以強，但是非黑白對錯要清楚」。他很清楚點出黃紹倫是他博士論文導師，亦是他加入研究中心時的首任主任。提起黃紹倫，他說已經很久沒見，暫時工作很忙碌，「未到舒服到回顧過去，要特別去見誰，不捨得誰」。