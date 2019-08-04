鍾曾接信稱要加租 港大澄清不變

原3萬租堅尼地城單位 收信稱加至15萬

港大民意研究計劃有兩個地址，分別位於港大百周年校園及堅尼地城，兩者均向港大租用。民意研究計劃解散後，為「香港民意研究所」覓辦公室是一大挑戰。鍾庭耀說，今年3月與港大商討兩址過渡期至2020年中，至4月社科院指港大民意研究計劃有赤字，將過渡期改至今年6月底。

過去以3萬元租堅尼地城約4000呎單位，作為電話調查中心，鍾庭耀稱6月中接到校方來信，通知該中心需在6月底遷出，呼籲他可與某職員聯絡。但數周後他再收到校方會計部通知信，寫明7月起月租加至15萬元。

他憶述夏偉立在4月時曾表示會盡量協助他順利過渡，沒料到隨後接連收信，有感「大學中央似乎有另一種協助方式」，形容校方應該很心急。

港大：涉錯誤理解 可租至8月底

港大發言人於7月19日回覆，受社會科學院委託，目前鍾庭耀工作團隊使用位於堅尼地城的電話調查中心，完成之前民意研究計劃接下的調研項目，未來兩個月內租金維持不變。

鍾庭耀同日電郵記者，稱剛接到大學澄清，位於港大百周年校園和堅尼地城的會址7月租金照舊，獲校方解釋會計部通知租金加至15萬元涉錯誤理解，現已更正，兩址均可用到8月底。

好心人免租借辦公室 仍為電話中心籌謀

鍾庭耀喜見多了兩個月時間覓辦公室，現香港民意研究所在灣仔的臨時辦公室，由好心人免租借出，14名員工在那裏工作，「業主很熱心又客氣，話用兩三年亦隨得你」。他仍為電話調查中心想辦法，想過租用工廈單位或與其他機構共用地方，暫未有定案。