【周日人物】用科學揭示民情 促進和平討論 鍾庭耀：善用民調可解社會矛盾

鍾庭耀7月換上新身分，成為「香港民意研究所」主席及行政總裁。他不止是反映民情冷暖的「天氣先生」，更深信善用民調可排解社會矛盾，促進和平討論。

文：羅嘉凝 圖：李紹昌

鍾庭耀受訪前一晚，臨時將訪問地點由香港大學改為數碼港。他說新成立的「香港民意研究所」起步就在數碼港的一個共享空間，他用880元租了個座位，不時帶手提電腦就來這邊工作。61歲的他從港大退休後，來到這初創公司聚集地，依然是一身西裝，一副學者模樣，依舊埋首民意調查。

做民調是他的「老本行」。他於1987年港大成立社會科學研究中心時加入，後於1991年成立民意研究計劃，2000年經歷民調風波（見另稿）、2014年被捲入佔中發起人兼港大法律系副教授戴耀廷涉匿名捐款事件。港大民意研究計劃6月公布，受訪市民對特首林鄭月娥最新評分為32.8，為歷任特首新低，對政府的信任淨值為負32個百分點，屬1992年有關調查開展以來最低，為計劃寫上一個標誌式句號。

冀多做突發民調 由民間啟動

以香港民意研究所重新出發，鍾庭耀7月繼續公布民調，林鄭月娥民望評分跌至30.1分，再現新低。鍾庭耀希望香港民意研究所多做事件性的突發民調，由民間啟動，社會支持，調查方法和研究領域上與時並進，例如把手機和固網號碼的樣本比例改良至1比1、將商議式和參與式活動發展成為常規民意研究工具等。截至昨晨9時半，香港民意研究所籌得約527萬元作為起動經費，仍未達600萬元目標。

稱民調功效需民主制度配合

過去近30年用數字記錄民間對政府和特首的意見，他形容民調用科學方法，在有限時空下顯示接近無限變化的民情，善用民調可排解社會矛盾。早前公民實踐培育基金委託民意研究所，就反修例做3階段民情研究，首階段於7月24至26日以電話訪問1007人，結果79%受訪者認為政府應設獨立調查委員會，73%的人認為政府應全面撤回修例。

反修例風暴引發多次衝突，他說現時「群眾鬥群眾」是國內文革思想的延續，階級鬥爭掩蓋和平演進的思維，間接令民調失效。他形容民調有點像選舉投票，「沒有真普選，投票也只是鳥籠政治」，民調要發揮功效，需要民主制度配合，「香港的民主步伐停滯了，家長管治加強了，民意調查的功能也削弱了，十分可惜」。

倡民間眾籌做區選調查共享數據

近年坊間民調減少，學術界民調亦減產了，媒體不太願做民調。他說，外國每逢選舉，多間媒體公司聯合做數據調查，攤分巨額經費，沒有參與的媒體就沒有相關數據報道，收視定受挫；以往本港數個電視台會共同委託研究中心做票站調查（exit poll），但近年有建制研究中心免費提供部分票站資訊，傳媒掏荷包做票站調查的誘因不大。

11月將有區議會選舉，他強調票站數據有很強分析性，建議民間眾籌，委託研究中心負責，估計需約200萬元；長遠民間可找義工做調查員，社會自發做票站調查，再由民間共享數據，增加公眾對選舉行為、社會發展的認識。

民調不斷發展，別人看數字是「無溫」，鍾庭耀則見到數字後的血肉感情。外人聽他說話斯文細聲，原來他是一名運動健將，每天游泳，每年聯賽就落場打曲棍球。年屆花甲，不怕被旁人的曲棍球棍所傷嗎？他說：「當你做有危險性的運動時，對體育精神方面有更高要求。」多年游走球場、學術界、政治圈，經歷多少威脅時，他應該就是以此要求自己。

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