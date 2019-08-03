【Emily】阿廷元朗遇指罵無勞氣 15分鐘化躁叔為支持

林卓廷噚日喺facebook上載短片，並key上「阿叔好與壞，在乎溝通與關懷」。片中嘅中年男士見到阿廷，上前鬧佢話遊行令元朗好多商舖要落閘，居民生活唔到。

阿廷解釋遊行係因警察喺「元朗黑夜」無保護市民，令黑社會可以打市民，又舉例有警員同手持武器者「拍晒膊頭（都）唔拉人」。呢位市民最後認同阿廷講法，喺遊行者掌聲稱讚下離去。

不過，相信阿廷無論點講，都未必可以說服前特首梁振英（CY）。CY噚日一日內喺fb貼逾10個帖文評論反修例活動，其中一個帖文附上阿廷前晚聲援示威者時，著上印有「USA（美國）」字樣上衣嘅相片，形容「背負美國旗和USA三個字母的林卓廷參加包圍沙田警署」。

CY質疑著「USA」上衣

阿廷：領導人好得閒、得啖笑

阿廷形容CY「好得閒、得啖笑」，話對方作為國家領導人，居然得閒理佢件衫有咩圖案，呼籲CY唔使咁敏感。