【Emily】阿廷元朗遇指罵無勞氣 15分鐘化躁叔為支持

【明報專訊】修例風波引發社會矛盾，唔同派別議員現身公眾地方時，都不時引嚟另一方支持者當面痛斥。民主黨林卓廷上月28日出席元朗遊行，抗議白衣人襲擊巿民事件，其間就遇到中年男指罵，對方更一度講粗口，批評遊行令元朗變死城。阿廷無勞氣，反而耐心咁花咗15分鐘解釋事件來龍去脈，最終呢個市民認同阿廷講法，更拍佢膊頭話支持佢，相當和諧、融洽。
林卓廷噚日喺facebook上載短片，並key上「阿叔好與壞，在乎溝通與關懷」。片中嘅中年男士見到阿廷，上前鬧佢話遊行令元朗好多商舖要落閘，居民生活唔到。
阿廷解釋遊行係因警察喺「元朗黑夜」無保護市民，令黑社會可以打市民，又舉例有警員同手持武器者「拍晒膊頭（都）唔拉人」。呢位市民最後認同阿廷講法，喺遊行者掌聲稱讚下離去。
不過，相信阿廷無論點講，都未必可以說服前特首梁振英（CY）。CY噚日一日內喺fb貼逾10個帖文評論反修例活動，其中一個帖文附上阿廷前晚聲援示威者時，著上印有「USA（美國）」字樣上衣嘅相片，形容「背負美國旗和USA三個字母的林卓廷參加包圍沙田警署」。
CY質疑著「USA」上衣
阿廷：領導人好得閒、得啖笑
阿廷形容CY「好得閒、得啖笑」，話對方作為國家領導人，居然得閒理佢件衫有咩圖案，呼籲CY唔使咁敏感。