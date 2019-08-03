分手後發現懷孕 女教師前男友家門前縱火

被告梁菀晴（36歲）本被控兩項「罔顧他人生命受危害下縱火罪」，控方將兩項控罪修訂為「縱火罪」，被告改為認罪。辯方透露，被告是鋼琴教師，8月至11月適逢考琴季節，被告希望能對學生盡責，繼續協助他們。另外，被告於2016年初確診「混合焦慮抑鬱症」，至今仍有服藥和求診，案發後深深反省和悔過，希望法庭念在被告的行為無導致他人受傷、火勢短時間內熄滅，予被告繼續保釋候判。

辯方又稱，被告於案發時正懷孕和面對很大壓力，不懂得適當處理情緒，以致做錯決定，盼法庭能接納這些因素，考慮使用非監禁式判刑。

法官稱控罪嚴重，拒絕讓被告保釋，但會先索取其心理、精神、社會服務及感化報告，其間被告需還押。

案情指出，被告前男友沈能基與家人居於將軍澳景林邨，去年6月8日晚上，沈的姊姊發現家門前地上有灰燼，於是報警。警方與沈一同查看閉路電視片段，發現一名身穿粉紅上衣、粉藍短褲、白色波鞋、戴口罩的女子，於案發當晚兩次在沈家門前燃點報紙。

【案件編號：DCCC 1017/18】