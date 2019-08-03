脫學生短褲幼師獲撤控 法官稱她好彩籲勿執教

事主母親不欲男童出庭

28歲女被告馮茵怡早前任職幼稚園老師，現報稱無業，她被控一項在2018年7月3日下午於黃大仙慈雲山肖霞幼稚園內，對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。事主鄭姓男童現就讀小一，案發時男童年僅6歲。

裁判官斥責被告，質問被告是否知道自己的行為為小朋友帶來影響和陰影；裁判官形容被告「好彩」，稱若經審訊後定罪，被告會被判監；又說若被告無法好好控制情緒，就不要執教，「唔好害人」。

案情透露，該班幼稚園學生當時在座位上填寫工作紙，被告讓當時6歲的男童站到課室中央，稱他遺失了兩張工作紙。之後被告用手扯下男童的項鏈，又從前方拉下他的校服短褲到地上，憤怒地稱「拎條褲去拖地」。男童後頸感到痛楚，他大哭一段時間後自行穿回短褲，及撿回項鏈放進書包內。

男童回家後，母親詢問項鏈一事，然後向學校管理層投訴，校方隨即報警。被告在去年8月18日下午向警方自首，她在警誡下否認控罪 ，並在翌日辭去老師一職。警方並沒有在男童身上發現表面傷痕，案中的項鏈其後被檢走作證物。

【案件編號：KCCC1309/2019】