稱鼻腔囊腫不影響工作 張建宗包場電療：院方安排

【明報專訊】政務司司長張建宗自本月初起因鼻腔囊腫於瑪麗醫院腫瘤科接受電療，他昨日清晨到瑪麗接受治療時回應稱，對於有報道指他在非服務時間接受電療享特權「包場」，他說包場是院方安排，又說病情不影響工作。
瑪麗醫院表示，若涉公眾關注人物，會考慮其求診會否影響其他病人及醫院運作而有適當安排。
昨早7時許，張建宗乘坐凌治房車抵達瑪麗醫院腫瘤科大樓，於大樓內逗留半小時後離開，其間向在場傳媒表示，自己於周年健康檢查時發現鼻腔內有一微小囊腫，因此遵從醫生建議接受治療，強調病情不影響工作。對於《蘋果日報》昨日凌晨報道稱他在醫院服務時間外包場治療，張指出是院方安排，又形容說：「我哋所謂公眾人物，喺正常時間影響其他用家，都係不便嘅。」
瑪麗：公眾人物求診有適當安排
免影響其他病人
本報昨日向瑪麗醫院查詢，是否院方提出及安排張建宗於非服務時間到醫院腫瘤科接受電療，以及有關安排對醫院人手的影響。瑪麗醫院回應稱，不會在未得到同意下披露任何人的求診情况，一般而言，假如求診者是公眾關注人物，會考慮其求診會否影響其他病人及醫院運作，從而作出適當安排，避免影響醫院對其他病人提供服務。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676