稱鼻腔囊腫不影響工作 張建宗包場電療：院方安排

瑪麗醫院表示，若涉公眾關注人物，會考慮其求診會否影響其他病人及醫院運作而有適當安排。

昨早7時許，張建宗乘坐凌治房車抵達瑪麗醫院腫瘤科大樓，於大樓內逗留半小時後離開，其間向在場傳媒表示，自己於周年健康檢查時發現鼻腔內有一微小囊腫，因此遵從醫生建議接受治療，強調病情不影響工作。對於《蘋果日報》昨日凌晨報道稱他在醫院服務時間外包場治療，張指出是院方安排，又形容說：「我哋所謂公眾人物，喺正常時間影響其他用家，都係不便嘅。」

瑪麗：公眾人物求診有適當安排

免影響其他病人

本報昨日向瑪麗醫院查詢，是否院方提出及安排張建宗於非服務時間到醫院腫瘤科接受電療，以及有關安排對醫院人手的影響。瑪麗醫院回應稱，不會在未得到同意下披露任何人的求診情况，一般而言，假如求診者是公眾關注人物，會考慮其求診會否影響其他病人及醫院運作，從而作出適當安排，避免影響醫院對其他病人提供服務。

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