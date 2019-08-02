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港聞
2019年8月2日星期五
港聞二
政府：絕不接受衝擊公僕中立 嚴肅跟進 擬參與集會者斥施壓 料激發更多人出來
金融界千人集會 「家沒了 個人前途不重要」
政治罷工不受保障 教協籲校方彈性處理
傳金管局查612基金 信託人：未收通知
禁旺角遊行准集會 3000警戒備 申請人擬上訴 斥警毁遊行集會自由
300人新城市「接放工」宣傳「三罷」
義務救援護士控暴動 同儕稱繼續上前線
建制明集會反暴力 鄉局租旅巴「動員」
稱接江湖暗殺令 朱凱廸今報警
大狀：7‧28「告住先」或為免潛逃 江樂士：必屬「暴動」 料警已展示強力證據
楊潔篪點名批美為激進分子撐腰
沙田圍站連儂牆遭縱火
律師會倡「非法定調查」 無傳召權須匿名作證 法政匯思：意義不大
警搜工廈檢物資 陳浩天等8人涉藏械被捕
中大生批段崇智遲現身 大是大非不表態
張建宗鼻有囊腫 治療近月
黑客侵衛署外判化驗所 涉腸癌篩查個人資料
大嶼東北連續4年零出沒 白海豚跌至32條 有紀錄新低
毆打港隊 深圳冰球隊3人停賽一年
誹謗案 余非認「無特別做過」資料核實
灣仔街頭 中年漢剪刀插頸自殘
6月起加價 西隧本年度盈利逾18億
涉其士周亦卿1.89億股 長女告妹妹母親 指遺囑無效
疑滲水負荷 中環街市塌假天花
教師涉前男友門外縱火 事主稱不信被告懷孕
中學生訓練營 找痛點學創業 導師：撞板中學習勝死背書
開工第5日累途人被撞死 新手的士司機囚半年
散裝手術用具一包過 港島東聯網年省膠袋48萬個
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【Emily】美食博覽15日開鑼 5000套餐具供借用
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【明報專訊】（請看附圖）
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