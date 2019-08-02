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散裝手術用具一包過 港島東聯網年省膠袋48萬個

【明報專訊】在全球暖化下，環保愈來愈受重視，連醫院都不例外。港島東醫院聯網近年積極推動環保措施，其中聯網的眼科手術無菌用具本身以獨立包裝形式處理，現改良後以一個手術包統一包裝所需用具，既節省金錢兼減低感染率，也更環保，東區醫院手術也實行以上政策，一年共節省逾48萬個膠袋包裝。

手術包33合1 冷氣自動節能

港島東聯網近年實行ISO14001環境管理體系（EMS）認證，聯網下各醫院及各部門都需要每年呈交環保管理項目。港島東聯網近年與手術用具供應商溝通後，眼科手術用具包裝從33款用具獨立包裝，改成一整個手術包。東華東院眼科部門運作經理蕭淑儀表示，以每年聯網進行約5500次眼科手術推算，一年省18萬個包裝。除此之外，東區醫院的手術也實行同樣措施，每年做約1.5萬次手術，每次約節省20個包裝計，每年也能減少30萬個包裝使用。

除了手術用具，東華東院也在眼科手術室更新空調系統時，改為採用具備技能模式的系統。蕭解釋，手術室的標準溫度為18℃至22℃，濕度30%至60%。由於眼科手術室並非24小時運作，每天運作約10小時，新系統能於手術室非使用時間自動轉為「節能模式」。

毛巾縮細20% 洗衣用水減半

醫院另外一個節約的地方是用水。東區醫院高級洗衣部經理李潔瑩說，過往每張牀簾約3公斤重，款式也有近20款。重新設計牀簾後，不但改用輕巧四成的布料，更讓牀簾可於路軌高矮不同的病房使用。另外醫院也重新設計毛巾，面積縮小20%。柴灣洗衣房用水量因此減少逾半，2013至14年度清洗每公斤衣物，耗水33.03公升，在2017至18年度減至15.32公升。

港島東醫院聯網經理（設施管理）王偉杰表示，從早兩年開始，直到未來5年，東區尤德醫院共會投放1億元，以作更換院內智能環保系統。

相關字詞﹕環保 東區醫院

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