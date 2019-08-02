開工第5日累途人被撞死 新手的士司機囚半年

辯方求情稱，被告鄭子軒（24歲）交通紀錄完美，從未收過告票。然而他駕駛的士只有5天，案發時車上女乘客突然叫被告轉右，被告承認沒有打燈及留神，切線後發生意外。辯方續稱，被告案發後深感後悔，並患創傷後壓力症候群需求診精神科，希望法庭乃念案中不涉超速、被告亦非故意，請求輕判。

法官接納被告交通紀錄完美

法官量刑時解釋，雖然意外導致有人死亡，但案件不涉超速或其他嚴重危駕行為，屬同類案件中刑責最輕類別，惟被告的確撞死了人，入獄無可避免，故判被告監禁半年。

死者母不滿：我個仔死咗 判6個月？

被告聞判後，應法官指示向死者家屬致歉，惟死者母親不滿，向法庭說：「我個仔死咗，只係判6個月？」法官則籲主控官向死者母親解釋箇中法律原因。

案情指出，被告去年6月18日凌晨3時左右，接載乘客由佐敦前往藍田，途經彌敦道與甘肅街交界切線轉右時，撞到旁邊行車線另一輛的士。另一輛的士因此失控打轉衝向彌敦道左邊行人路，撞倒行人邱志文（56歲），救護員到場發現死者頭部夾在的士車頭與店舖捲閘之間，送院後證實不治。被告被捕後警誡下稱，他只有兩年駕駛經驗，駕駛的士只有5天。

【案件編號：DCCC66 /19】