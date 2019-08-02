中學生訓練營 找痛點學創業 導師：撞板中學習勝死背書

【明報專訊】香港大學聖約翰學院舉辦為期3日的訓練營，引導中學生「發現問題並思考解決方法」構思創業方案，約70名中學生參與。有將升讀中四的學生僅以一晚時間製作協助市民預約醫院門診服務的網上平台雛形。負責籌辦活動的導師認為，讓中學生及早接觸創業過程，從碰釘撞板中了解創業家精神，而非死記硬背書本知識，對學生發展更好。
明報記者 林穎茵
港大舍堂聖約翰學院曾於2017年爆出欺凌醜聞，於幹事選舉期間有20多名學生闖入其中一名參選人房間，滴蠟於其下體，社會輿論批評，當時負責替舍堂收生的資深導師黎因浩擔心事件影響收生，並為了實踐學院「培育未來領袖」的宗旨，本身為初創創辦人的他當年開展Decacorn中學生創業家訓練營。
黎因浩表示，活動最初為一日營，讓參加中學生接受指導後，以一日時間研究出商業計劃並發表自己意見。今年活動是第三屆，有70名中四至中六學生參加，部分學生來自韓國、印度、蒙古、美國等地。活動以生活休閒、教育、環境、醫療保健和金融為主題，學生有機會參訪南豐紗廠、新世界發展、支付寶香港和科學園旗下的初創企業，了解不同行業面對的問題，嘗試提出解決方案。
中四生製預約門診平台
獲公司實習機會
將於暑假後升讀中四的劉懿嶠在活動中選擇醫療保健組別，並參訪科學園的醫療科技公司，得悉香港公立醫院服務面對難以預約門診服務的問題。她與組員及導師商量後，用一晚時間製作出協助市民預約醫院門診服務的網上平台雛形，市民可從平台上看到有空位的醫院，平台亦會轉介病人到私家醫院。由於表現優異，劉懿嶠獲新世界支援社會創新項目的子公司G For Good提供實習機會。
本身任職風投機構的導師陳伊娜說，活動目的旨在讓中學生學習找出「痛點」並構思解決方案，不硬性要求學生創業，但認為學生從訓練營獲得的解難能力可適用於不同工作環境，學生亦可從碰釘撞板中了解創業家精神，而非死記硬背書本知識。黎因浩說，有曾參加第一、二屆的學生考入港大、選擇住進聖約翰學院舍堂並在Decacorn擔任組長指導中學生，令「培育未來領袖」的舍堂及活動精神得以傳承。