中學生訓練營 找痛點學創業 導師：撞板中學習勝死背書

明報記者 林穎茵

港大舍堂聖約翰學院曾於2017年爆出欺凌醜聞，於幹事選舉期間有20多名學生闖入其中一名參選人房間，滴蠟於其下體，社會輿論批評，當時負責替舍堂收生的資深導師黎因浩擔心事件影響收生，並為了實踐學院「培育未來領袖」的宗旨，本身為初創創辦人的他當年開展Decacorn中學生創業家訓練營。

黎因浩表示，活動最初為一日營，讓參加中學生接受指導後，以一日時間研究出商業計劃並發表自己意見。今年活動是第三屆，有70名中四至中六學生參加，部分學生來自韓國、印度、蒙古、美國等地。活動以生活休閒、教育、環境、醫療保健和金融為主題，學生有機會參訪南豐紗廠、新世界發展、支付寶香港和科學園旗下的初創企業，了解不同行業面對的問題，嘗試提出解決方案。

中四生製預約門診平台

獲公司實習機會

將於暑假後升讀中四的劉懿嶠在活動中選擇醫療保健組別，並參訪科學園的醫療科技公司，得悉香港公立醫院服務面對難以預約門診服務的問題。她與組員及導師商量後，用一晚時間製作出協助市民預約醫院門診服務的網上平台雛形，市民可從平台上看到有空位的醫院，平台亦會轉介病人到私家醫院。由於表現優異，劉懿嶠獲新世界支援社會創新項目的子公司G For Good提供實習機會。

本身任職風投機構的導師陳伊娜說，活動目的旨在讓中學生學習找出「痛點」並構思解決方案，不硬性要求學生創業，但認為學生從訓練營獲得的解難能力可適用於不同工作環境，學生亦可從碰釘撞板中了解創業家精神，而非死記硬背書本知識。黎因浩說，有曾參加第一、二屆的學生考入港大、選擇住進聖約翰學院舍堂並在Decacorn擔任組長指導中學生，令「培育未來領袖」的舍堂及活動精神得以傳承。