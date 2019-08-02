疑滲水負荷 中環街市塌假天花

市建局：不影響大樓結構安全

負責活化項目的市建局表示，熱帶風暴韋帕帶來連場暴雨，雨水高過擋水石壆，導致有積水滲進通道內並在裝飾天花積聚，導致部分下塌。市建局項目顧問團隊和工程承建商昨到場視察，並安排結構工程師檢查整條行人通道及中環街市，確認下塌的裝飾天花不影響行人通道及街市大樓的結構安全。屋宇署稱，負責工程的認可人士會向該署提交事件報告，該署會繼續跟進此個案。

昨午近2時，警方接獲多人報案，指位於德輔道中80號中環街市行人通道一幅面積17米乘5米的假天花塌下。經初步調查，案件列容許物件從高處墮下，交中區警區人員跟進。消防到場搜索，確保無人被困。意外後工人以手推車搬走石屎及雜物，並在通道兩端拉起藍白帆布遮擋，記者現場所見，天花板位置漏水，鐵枝彎曲。肇事行人通道24小時開放，閉路電視片段顯示，當時有10多人在通道行走，假天花塌下時市民慌忙走避。

天文台資料顯示，前日中西區全日雨量為100至150毫米，昨午1時至2時每小時雨量為10至20毫米。發展局稱，古蹟辦樂意向業主提供修復歷史建築的專業意見。

民主黨立法會議員兼中西區區議員許智峯昨到場了解，他引述承建商工人稱，街市外牆滲水增加假天花重量，疑假天花不勝負荷塌下，塌下的假天花長度佔整條通道約三分之一。他說，通道每日有數萬人次經過，包括市民及遊客，擔心通道有安全問題，要求市建局詳細交代。

工程師：石膏板吸水 強風形負氣壓

資深土木工程師倪學仁稱，現場有漏水情况，不排除石膏板假天花遭弄濕，加上石膏板容易吸水，假天花重量增加，最後不勝負荷倒塌。他續說，由於石膏板不能透氣，位處行人通道上方的假天花氣壓較高，加上事發時正懸掛3號強風信號，行人通道風速高，空氣流動快，或會形成負氣壓，此情况亦會使上方的假天花塌下，情形猶如人用力吸飲管，飲管會「被吸扁」。

獲評為三級歷史建築的中環街市於1939年建成，是現代流線風格的建築例子。街市大部分地方於2003年正式停止運作，剩下2樓24小時通道和中環購物廊。2009/10年的《施政報告》宣布將中環街市剔出勾地表，前年交由市建局保育和活化，預計於2021/22年完成工程，提供大眾化文化和零售設施。