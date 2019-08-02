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涉其士周亦卿1.89億股 長女告妹妹母親 指遺囑無效

【明報專訊】有「升降機大王」之稱的其士國際創辦人周亦卿去年7月逝世，遺下估計逾46億元身家；其長女周莉莉今年5月入稟高院，控告兩名妹妹包括無綫藝人吳家樂的妻子周蕙蕙（五女）、周薇薇（六女），以及母親，指父親生前於2015年訂立的遺囑無效。案件昨日在高院聆案庭提訊，長女一方透露，涉案遺囑指五女將會繼承其士國際逾六成股份，因公司將於本月底舉行股東大會，要求高院先頒令委任獨立的臨時遺產管理人。

指遺囑受不恰當影響下訂立

原告周莉莉為周亦卿的長女，被告依次為周亦卿的五女周蕙蕙、六女周薇薇、妻子宮川美智子。根據入稟狀，周亦卿於2015年10月29日訂立了一份遺囑，並委任案中3名被告擔任遺囑執行人。原告指出，該份遺囑在周亦卿不知情及未經同意內容或受五女、六女的不恰當影響下訂立，要求法院宣告該遺囑無效，以及批出死者遺產管理書予原告等。

促法院委任臨時遺產執行人

代表原告的資深大律師余若薇昨在高院聆案庭指出，其士國際將於本月底召開周年股東大會，而涉案爭議遺囑指五女周蕙蕙將獲公司佔62.76%、合共1.89億股的股份，但所有家族成員就此作出承諾，會將該1.89億股轉移到家族信託，所以要求法院委任獨立臨時遺產執行人，並反對被告一方建議，由周亦卿孺子周維正擔任臨時遺產執行人。聆案官下令訴訟雙方先存入誓章，將案押後8月15日再審理。

根據其士國際年報，周亦卿與妻子宮川美智子共持有其士國際62.76%、合共1.89億股的股份，估計市值21億元。

五女周蕙蕙 藝人吳家樂妻

享年82歲的周亦卿生前被稱為「升降機大王」，其創辦的其士國際及其士集團代理升降機及扶手電梯等業務，與日裔妻子育有6女1子。長女周莉莉正在其士國際擔任執行董事，兒子周維正為非執董。五女周蕙蕙的丈夫為無綫電視藝員吳家樂，兩人育有一名女兒及一對雙胞胎兒子。

【案件編號：HCAP22/19】

相關字詞﹕爭產 周亦卿 其士集團 其士國際

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