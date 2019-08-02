誹謗案 余非認「無特別做過」資料核實

【明報專訊】由多名資深傳媒人組成的「獨立評論人協會」（下稱協會），指稱建制派女作家余非在《「佔中」透視》一書中，稱協會受美國國家民主基金會（NED）資助，令公眾誤會協會受「外國勢力」影響，內容構成誹謗。余非昨日接受盤問，她直認蒐集資料時「無特別做過」核實工夫，又承認「無具體」證據指證，是憑她在網上看到的帖子及圖片等，作出「個人理解」。
認網上看帖子圖片
作出「個人理解」
原告為獨立評論人協會，被告為筆名余非的關秀琼及出版《「佔中」透視》的三聯書店。
余非表示，她在書中提出傳媒如何參與佔中、評論人應沒有政治聯繫的問題，第57頁內容中，於上文指出原告收受NED資助，下文即批評原告「不獨立地寫文章」。余非解釋，她認為上文是一句陳述性的介紹，上下兩句沒有因果關係，應「分開理解」。但她承認，就原告接受NED資助一事，未曾向原告、NED等部門求證。
原告一方指邏輯荒謬絕倫
原告一方表示，余非的邏輯荒謬絕倫，她認為國際記者協會與香港記者協會（下稱記協）有關，前者曾獲NED資助，因此記協亦牽涉在內；而原告的會員有些是記協的會員，時任主席岑倚蘭更是原告公司的創會會員之一，由此推論出原告與NED有關；余非一概不認同，反駁稱她靠「感覺」來理解那些材料的呼應意義，又強調她在佔中時頻常到現場蒐證。