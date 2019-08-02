誹謗案 余非認「無特別做過」資料核實

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作出「個人理解」

原告為獨立評論人協會，被告為筆名余非的關秀琼及出版《「佔中」透視》的三聯書店。

余非表示，她在書中提出傳媒如何參與佔中、評論人應沒有政治聯繫的問題，第57頁內容中，於上文指出原告收受NED資助，下文即批評原告「不獨立地寫文章」。余非解釋，她認為上文是一句陳述性的介紹，上下兩句沒有因果關係，應「分開理解」。但她承認，就原告接受NED資助一事，未曾向原告、NED等部門求證。

原告一方指邏輯荒謬絕倫

原告一方表示，余非的邏輯荒謬絕倫，她認為國際記者協會與香港記者協會（下稱記協）有關，前者曾獲NED資助，因此記協亦牽涉在內；而原告的會員有些是記協的會員，時任主席岑倚蘭更是原告公司的創會會員之一，由此推論出原告與NED有關；余非一概不認同，反駁稱她靠「感覺」來理解那些材料的呼應意義，又強調她在佔中時頻常到現場蒐證。

案件下周一將於高院結案陳辭。

【案件編號：HCA1438/15】