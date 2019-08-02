毆打港隊 深圳冰球隊3人停賽一年

教練稱深圳隊落後失理智

指球證旁觀未制止

港隊教練在社交網站稱，在賽事最後一局，港隊以11：2領先「崑崙鴻星萬科龍隊」U20隊。7名內地球隊員打5名港隊成員，5人保護自己，在場球證沒有制止，而是站着觀看。他表示，想打一場「乾淨」（play clean）的賽事，展現體育精神，不過相信不可能在內地發生，自己身為教練卻幫不到隊員感到要瘋了。

港冰協感謝中國協會迅速處理

香港冰球協會昨晚發聲明，稱前日（31日）的全中國第二屆青年運動會賽事，確實有不愉快事件發生，中國冰球協會已取消了深圳隊3名犯規球員一年參加冰球比賽的資格，感謝中國冰球協會的迅速認真處理方法，對兩地冰球發展和交流充滿信心，事件已解決。

康文署稱經了解，網上流傳的視頻片段是第二屆全國青年運動會體校組男子甲組（17-19歲）冰球賽事，前日（31日）中午12時30分舉行，對賽隊伍是香港和深圳，其間兩支球隊隊員發生口角，釀成衝突，事件中沒有球員受傷，香港代表隊昨已完成最後一場賽事，今日返港。康文署表示，中國冰球協會已即時暫停3名深圳冰球隊球員參加內地和海外賽事資格1年作為懲罰，署方已要求香港冰球協會就事件提交書面報告。