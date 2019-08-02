大嶼東北連續4年零出沒 白海豚跌至32條 有紀錄新低

漁護署的報告將白海豚的主要棲息地劃為4個水域（見圖），2018/19年度大嶼山西南錄得7條白海豚，西面19條、西北6條，該3個水域的白海豚數量均較上年度下降；至於東北水域則無錄得白海豚，亦是連續第4年白海豚絕迹東北水域。

資料顯示，署方自1995/96年度開始發布相關紀錄，本港1990年代末錄得逾250條白海豚，數字一直保持平穩，直至2011年港珠澳大橋動工，數字開始下降，本年度記錄得32條，更是有紀錄以來新低。

大橋2011年動工後下降

世界自然基金會香港分會表示，白海豚或將消失於香港水域，保護白海豚的棲息地刻不容緩，促政府盡快在大嶼山南部及西部水域設立海豚保育管理區，嚴格管理海上交通及觀豚活動。

熊貓會倡大嶼南西設保育區

香港海豚保育學會會長鄭家泰表示，大嶼山東北水域接連有大型基建工程，「（港珠澳）大橋竣工又到三跑，白海豚棲息地已經廢咗」，未來是否會有白海豚回家，「係一個好大嘅問號」。鄭家泰又表示，報告顯示一些經常在本港水域出沒的白海豚「消失」，小部分在內地珠江河口水域出現，餘下同時絕迹該兩片水域，雖然未能證實牠們的去向，但情况令人憂慮。至於幼豚出沒比率，亦跌至2002年以來新低，只有1.5%，按年下跌0.3個百分點。

填海興建焚化爐

石鼓洲江豚減

報告又指出，江豚在2018年錄得最高使用量的棲身地，是索罟群島以東數公里外海域。鄭家泰說，過去石鼓洲附近水域一直被視為江豚最重要生境，但牠們於2018年在該水域的使用量大幅下降至甚低水平，料與石鼓洲正填海興建焚化爐有關。