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張建宗鼻有囊腫 治療近月

【明報專訊】政府證實，政務司長張建宗例行身體檢查時發現鼻腔內有微小囊腫，但不影響司長執行職務。有傳媒昨日報道，張建宗近月多次出入瑪麗醫院臨牀腫瘤科電療部。

屢赴電療 政府稱不礙工作

實政圓桌立法會議員田北辰認為，政務司長是特區政府第二把交椅，職責重大，其病情涉及公眾利益，促請張建宗向外清晰交代，以釋公眾疑慮。民主黨立法會議員胡志偉認為，一般情况下主要官員患病或有身體變化，政府應正常公布，但今次先由傳媒揭發，反映政府已呈不能管治狀態，政治班底毫無管治意志。

政務司長辦公室回覆本報查詢時表示，張建宗例行身體檢查時，經瑪麗醫院醫生診斷，發現鼻腔內有一微小囊腫，情况輕微，但建議盡早接受療程，病情不影響執行職務，他一直如常上班。

《蘋果日報》昨報道，張建宗自上月8日起逢周一至五，每日到瑪麗醫院臨牀腫瘤科接受電療，至今已近一月。張建宗上一次見傳媒，是上月26日回應7月21日大批白衣「暴徒」襲擊市民，當時他承認「警方當晚的處理與市民期望有落差」，並稱「我絕對願意就處理手法向市民道歉。」

香港大學李嘉誠醫學院內科學系臨牀副教授邱宗祥表示，不評論張建宗的病情。他指出，鼻腔癌在本港相較鼻咽癌而言較罕見，但需先了解鼻腔內囊腫是良性或惡性，若是良性腫瘤可以手術切除；若是惡性，則需電療或化療。他補充，一星期接受5日電療，不等於病情是非常嚴重，難以一概而論。

（反修例風暴）

相關字詞﹕政務司長患病 政務司長 張建宗

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