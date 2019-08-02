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中大生批段崇智遲現身 大是大非不表態

【明報專訊】《逃犯條例》修訂風波不斷。中文大學校長段崇智昨日與學生對話，有部分學生戴頭盔到場。段崇智於開場白時稱「中大是一家人」、「每一位同學都是家人」。有學生反駁，批評段事隔太久才現身與學生會面，「如果你媽媽身受重傷，你會否等到53天（由6月9日至昨天）才去見媽媽？」質問段「什麼叫屋企人」，又稱「警方都39分鐘（到場），你第53天才出現？」

對話近3小時，有學生批評段崇智作為大學校長，面對大是大非未有表態。有學生以前線示威者裝束出席及發問，並上前向段遞上頭盔、有學生高呼「不要做錄音機」、「講人話」。對話約1小時，部分學生更因不滿段的回應離場抗議。

將聯絡校友籌經費助被捕學生

段崇智表示，對有學生受傷、情緒困擾感痛心，他透露有8名中大學生被捕，校方會提供法律支援，及聯絡法律界校友，保障學生權利。段又稱，不能利用校方經費承擔被捕學生堂費及律師費，但稱會找有心人籌集。有學生關注被控暴動罪的同學若罪成，入獄年期可能超過校方規定最長延期修業年。段稱，學校有既定程序處理這些個案，會詳細獨立審核情况，他承諾會盡最大努力保留入獄學生的學位。

有學生問到會否呼籲政府回應民間五大訴求，他重複多次說對成立獨立調查委員會持「開放態度」，但無直接表明支持與否。他說，早前已倡議成立一個中立平台，由社會各界參與，多方面、深層次檢視事件的來龍去脈。對於民間提出下周一罷工罷課，段說這是師生的自由，大學不會干涉及禁止，亦不會有處分。

無就獨立調查表態

學生會長批遊花園

被問到會否譴責警方使用過分武力，段稱催淚彈對人身有害是事實，又稱暴力不能解決問題，他希望情况不會惡化，如有學生受傷，校方會提供協助，希望大家包括警方都要冷靜。

學生不滿段崇智的回應，對話期間，段停泊在附近停車場的座駕，被人貼上「光復香港 時代革命」等標語。中大學生會會長蘇浚鋒於活動後批評段崇智「帶學生遊花園」，關於道德、是非黑白的問題亦不敢回應。

城大籲政府回應訴求

另外，城大校長郭位昨午與學生代表會見，學生盼八大校長共同發表聲明。城大再次呼籲政府考慮社會整體福祉，回應社會訴求，注意學生和社會的安全，又強調大學自主，尊重和平、理性及非暴力地討論議題，譴責任何形式的暴力行為。

（反修例風暴）

相關字詞﹕段崇智 反送中 逃犯條例 反修例風暴

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