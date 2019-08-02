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警搜工廈檢物資 陳浩天等8人涉藏械被捕

【明報專訊】警方昨晚接獲線報，稱火炭一工廈樓上單位被闢作物資倉，數十名警員持盾及戴頭盔到場調查，搜獲數袋尼龍袋等物資，並先後拘捕至少8人，涉嫌藏有攻擊性武器、無牌藏有爆炸品及無牌售賣第一部毒藥，其中一名為已被取締的香港民族黨召集人陳浩天。

逾百人圍沙田警署促放人

約10時許，警方在火炭坳背灣街喜利佳工業大廈檢獲數袋物資，並拘捕數人。數十名市民獲悉到工廈樓下聲援，防暴警察到場戒備增援，有義務律師到場欲協助被捕人，但逾一小時仍未能內進，立法會議員譚文豪到場了解。至今晨，警方再拘捕數名男女，其中一名為已取締的香港民族黨召集人陳浩天，均被鎖上手銬帶上警車。有逾百名示威者得悉有人被帶走調查，包圍沙田警署要求警方放人，並塗鴉警署外牆及閉路電視鏡頭，有示威者搬動鐵馬到警署鐵閘門外，眾人其後轉往馬鞍山警署繼續聲援。

搜天水圍單位檢30枚煙霧彈

另外，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）昨下午在天水圍天瑞（二）邨瑞滿樓一單位突擊搜查，檢獲30枚煙霧彈、一些煙霧彈半製成品、原材料及製作工具及一些原材料，並在單位內拘捕一名母親及其一子一女，年齡介乎23至47歲，警方正調查製作煙霧彈的動機，以及是否和遊行示威和周三天水圍警署外有人放煙花有關。警方指出，煙霧彈主要由硝酸鉀製成，爆炸品處理課正調查其威力。

（反修例風暴）

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