律師會倡「非法定調查」 無傳召權須匿名作證 法政匯思：意義不大

大律師公會早前要求設立法定獨立調查委員會，包括調查6．12及七一立法會衝擊事件。香港律師會昨發聲明，支持成立委員會獨立調查，探究示威活動根本原因，提出建議，以避免類似事件再次發生，促進社會和解及重建信任。

有別於法定獨立調查委員獲《調查委員會條例》第86章賦予各項權力，律師會倡議成立的委員會不一定要以法定形式進行；又稱向委員會作證的人必須匿名，讓示威者進行公開和坦誠的對話（見表）。

證人無民事刑事豁免

法政匯思召集人吳宗鑾稱，留意到律師會以《衛報》、倫敦政治經濟學院調查2011年8月英國連串騷亂做例子，他稱此等報告幫助了解事件前因後果，但因學術、民間式調查沒有法定權利，沒有傳召權，「如調查反修例事件，倘涉及高級官員，或警察什麼情况使用武力，如果他們不願意合作，是無法傳召他們提供口供或給證據」。他又稱，法定獨立調查委員會框架下，證人所作口供未來都不可循刑事或民事追討，沒有相關保障的委員會，或令證人憂慮透露的證供會招致刑事或民事法律風險。吳宗鑾表示，匿名作證影響調查公信力，或有人質疑匿名指控是否屬實，被指控者亦可能有各種原因不可當面反駁，保障不理想及不完整。

律師會稱，據悉監警會正調查7．21元朗發生的暴力事件，建議「調查」範疇應予以擴闊，全面讓公眾參與。

浸大錢大康倡設真相委員會

此外，浸大校長錢大康向師生發電郵，提倡成立「真相委員會（Truth Commission）」，由德高望重、港人信賴的人組成，目的不是指摘或處分，而是查明真相，讓各方從中學習，令社會恢復原狀及向前走。他稱，有人指控示威者或警方暴力，黑幫或外國勢力入侵等，沒有真相難分對錯，故建議成立「真相委員會」以正視聽。

明報記者

（反修例風暴）