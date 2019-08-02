楊潔篪點名批美為激進分子撐腰

楊潔篪在訪問中無提及中國會向美國等國家採取什麼反制，只表明這嚴重損害中國與這些國家關係的健康發展，「中方對此表示強烈憤慨和堅決反對」。楊又嚴正要求美國等一些西方國家政府，遵守國際法和國際關系基本準則，恪守自身作出的不插手香港事務的承諾，立即停止以任何形式干預香港事務。

解放軍演練維穩 粵語呼後果自負

另外，解放軍駐港部隊前晚在建軍酒會播放宣傳短片，片段中解放軍在演練場面要求示威者後退，以粵語高呼「後果自負」，並以武力驅散示威者，大量示威者被逮捕。宣傳片包含4個章節，其中「維穩」一節，配備全副防暴裝備的軍人，以粵語向示威者大喊「後果自負」，展示要求停止衝擊的紅旗，又以裝甲車移走路障，出動水炮，軍人用盾牌向示威者推進，畫面同時出現大量示威者被逮捕。

民主派會議召集人毛孟靜昨質疑，宣傳片是「衝着香港示威者而來」，她希望北京看清楚香港環境，若透過這類宣傳威嚇，只會為火上加油。

劉銳紹：港仍有價值 不會輕易出駐軍

時事評論員劉銳紹接受港台訪問表示，駐港部隊只是按形勢發展，提升「宣傳調子」，相信按目前形勢，中央不會輕易出動解放軍處理香港事務，否則等於宣布一國兩制死亡。他認為香港對中央而言仍有價值，加上在中美貿易戰下，若中央出動解放軍，美國在港利益或受損，會令美國加強對中國壓力，令兩國關係惡化。

（反修例風暴）