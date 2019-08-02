大狀：7‧28「告住先」或為免潛逃 江樂士：必屬「暴動」 料警已展示強力證據

旺角衝突首提訊已列明被告擲磚

7．28衝突案引發44人被控暴動罪，案件事隔兩日後於東區裁判法院提堂，控方的指控文件只是道出，被控的44人置身示威群眾，參與暴動，在警方清場時被攔截和拘捕，搜出物品。相比3年前旺角大衝突，案件發生於2016年2月8日晚上至9日清晨，36名被捕者於同年2月11日在九龍城裁判法提堂。當時控方的指控文件，除列明被告當日用盾和武器暴力地衝擊警方防線，向警方投擲玻璃樽、垃圾桶和磚頭，以及縱火數字及警員受傷數目，還列明個別被告「具體角色」（specific role）。

曾參與兩案律師：7‧28指控「大包圍」

根據本報取得的當年文件，當中清楚顯示被告角色，包括當年警方在9日清晨7時展開防線，嘗試驅散人群，涉案警長看見涉案被告向警員擲石頭，之後警長追捕該被告，在警誡下被告聲稱無話可說。有參與上述兩宗官司的律師團隊成員表示，當年檢控文件更列明個別被告有擲磚，相比下，7．28衝突的指控較「大包圍」，質疑律政司「未準備好就告」。

律政司回覆本報查詢時表示，執法機關尋求法律意見時，他們會視乎實際情况採用不同方式發出法律指引，包括證據是否充分，不能一概而論。至於案件由展開調查至提出檢控所需處理時間，亦要視乎多項因素，如執法機關調查所需時間、證據數量、案件性質及複雜程度等。

律政司：視乎情况採不同方式發指引

前刑事檢控專員、資深大律師江樂士表示，從電視報章等報道可見，本周日所涉的衝突，在法律上毫無爭議地屬一場暴動，餘下要處理的問題，只剩辨認出各被告身分，確認他們案件實際角色。他相信警方已向律政司的檢控人員展示強力和清晰證據，顯示被告與暴動有關。法政匯思成員、大律師李安然則認為，律政司採取「告住先」的做法，或想避免有人潛逃。

元朗站襲擊 警：至今拘12人未落案

大律師陸偉雄表示不評論個別案件，但稱暴動罪為非法集結罪「升級版」，當中社會安寧受實質破壞。單憑被告在現場出現，甚至戴頭盔和口罩等，均未能以暴動罪檢控。他說律政司作檢控決定前，需詳細檢視所有證據，不能兒戲，「睇片都要逐格睇」。

至於白衣人在元朗站襲擊市民一事，警方昨回覆查詢時稱，至今拘捕12名男子，未落案檢控，未有解釋原因。

明報記者

（反修例風暴）