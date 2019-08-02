稱接江湖暗殺令 朱凱廸今報警

「有身分鄉村人士」通報

籲勿一人上街

朱凱廸表示，該鄉村人士同時叮囑他不要一個人上街，也不要和陌生人接觸。朱昨批評何君堯早前在網上直播時，叫朱選擇走「生路」或「不生路」，帶有威嚇成分。他說，近日收到不同信息，指控他與何君堯雙親墳墓被毁一事有關，他強調自己與事件無關，質疑發出信息者，是要鼓動人們對他有所行動。

斥有人借「何君堯祖墳被毁」

鼓動他人有所行動

朱凱廸稱，自己現時「很小心」，上月25日起已未有回元朗家中居住，對人身安全感擔心，但他強調不會因或明或暗的威脅而不敢說話，因這是政權希望達到的效果，所以自己更應做應做的事。

朱凱廸在2016年參選立法會時，主打挑戰「官商鄉黑」議題，他當選後透露，曾收到消息稱有人想襲擊競選團隊，選舉當日被跟蹤，他之後再收到死亡恐嚇，威脅他和家人安全，朱當時報警求助，最終獲警方提供人身保護數個月。

（反修例風暴）