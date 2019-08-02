建制明集會反暴力 鄉局租旅巴「動員」

料2萬人出席 警要求1300糾察

今次集會由香港政研會主辦，於本周六下午3至6時在維園中央草坪舉行，並獲警方發出不反對通知書。警方網頁顯示，主辦團體料2萬人出席集會，警方要求主辦方需安排最少1300名糾察員，協助維持秩序，並避免使用尖銳物品作示威用途，活動結束後需協助參與人士和平有序地離開。

香港政研會主席鄧德成回覆本報稱，跟對上兩次6月30日及7月20日的建制派集會不同，今次集會是一個音樂會，形容類似美國胡士托音樂節的形式，宣揚反暴力及停止爭拗等信息。他續稱，集會亦設有分享環節，邀請包括受近期示威活動影響的市民、警察家屬等上台抒發感受，「紓緩一下沉重的心情」。

被問及以往建制派舉行集會期間，有撐警者與反修例市民發生衝突，會否擔心當日事件重演。鄧德成稱，會呼籲參與者和平理性，不要做任何暴力行為。他又稱，當日會呼籲市民身穿淺色衣服出席，估計會有超過2萬人出席。

主辦：信出席者皆自發

鄉議局昨日發出通告，呼籲二十七鄉鄉事委員會「動員」村民參加今次集會，「各鄉為參與活動而租用旅遊巴接載村民的費用由鄉議局承擔」。鄧德成回覆稱，今次集會未有主動邀請立法會議員、政治人物、鄉議局等，又稱由於網上已公開集會活動的詳情，相信各團體屬自發參與。

（反修例風暴）