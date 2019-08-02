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義務救援護士控暴動 同儕稱繼續上前線

【明報專訊】7月28日上環衝突45人被控參與暴動等罪名，其中一名被告是28歲女護士陳永琪。同在衝突現場義務救援的護士稱仍會繼續到現場，認為政府意在製造白色恐怖，若因此退卻就令政府「得逞」。「守護孩子行動」亦會繼續出動，在警民間作緩衝避免流血衝突。

2.2萬人聯署促撤罪

一群醫護前日在網上發起聯署稱陳永琪在現場人道救援，譴責政府起訴陳是罔顧人道精神、缺乏人倫道德，要求撤銷暴動罪。至昨午約5時半，已有2.2萬人聯署。另外，醫療界發起今日傍晚愛丁堡廣埸集會，預料有800人參與。

衛生服務界選委、註冊護士潘倩敏一直在反修例運動衝突現場救援。無任何裝備的她說，7．28「催淚彈放題」後連日肚瀉，至昨日仍頭痛。面對同行被告暴動，潘倩敏說，政府大力打壓示威遊行，意在製造白色恐怖，若因此退卻、不繼續走出來就令政府「得逞」，她會繼續每個周末周日到示威現場救助有需要者。就警方愈趨激烈的清場行動，她會考慮戴裝備保護自己。

另外，「好鄰舍北區教會」的facebook周三晚發帖，公開呼籲市民參加周六旺角遊行、周日將軍澳遊行和下周一罷工「守護孩子行動」，在警民間緩衝。該教會傳道人陳凱興表示，多人被控暴動未有打擊守護孩子行動參與者，反而在發生天水圍警署外向人群射煙花、警員於葵芳站外向群眾舉槍後，收到更多家長表示希望參與，盼避免流血衝突。

大狀：醫護不應負刑責 吶喊有風險

法律界選委、大律師黃宇逸指出，控告參與暴動時，控方在證明非法集結所有罪行元素外，還要證明被告曾做破壞社會安寧行為；若被告沒做有關行為，但有吶喊助威，亦有法律風險。黃認為，在前線救援的醫護不是暴動參與者，不應有刑事責任，但若在過程中曾有破壞社會安寧行為，亦有被控告風險。黃建議醫護避免可被誤會煽動暴力的言行，亦可身穿寫明救援身分的衣物識別。

（反修例風暴）

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