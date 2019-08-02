禁旺角遊行准集會 3000警戒備 申請人擬上訴 斥警毁遊行集會自由

明報記者

「旺角再遊行」原申請本周六下午3時，由大角嘴晏架街足球場起步，途經旺角道及彌敦道，遊行至麥花臣球場。為遊行申請不反對通知書的伍永德昨表示，警方反對遊行，但不反對在晏架街足球場集會。他說會提出上訴，但信心不大，正商討上訴失敗的應對，若最終失敗會考慮只集會，未必辦遊行。

警：申請人無力保市民安全

警方於回覆申請人的文件稱，過去兩個月遊行集會後曾發生過有示威者、記者及警員嚴重受傷、大規模破壞公物、破壞社會安寧等事件，旺角區人流車流密集，且有不少舊式樓宇及易燃搭建物如排檔，如發生暴力衝突，會嚴重影響市民及旅客安全。文件中警方又稱，若區內出現大範圍堵路，會嚴重影響廣華醫院、消防局及救護站。警方稱，基於近日集會遊行後發生嚴重衝突及社會氣氛，相信遊行參與者行為不在申請人控制範圍內，有理由相信其「沒有能力確保參與者及其他市民的人身安全」，故拒批遊行申請。

伍永德稱遊行路線由警方建議，最終遭警方以公眾安全為由反對，他認為十分不合理，反問警方是否要「完全毁滅」遊行自由，又相信市民會有很強烈反彈。

警稱旺角人流多 有人堵路盡快驅散

據悉，警方明日會在旺角「高度戒備」，評估明天活動「風險高」，暫預至少2000至3000警力戒備，而旺角人流多、民居比元朗及西環更密集，若有人佔路，料會盡快驅散。

油尖旺區議會主席葉傲冬表示，接獲不少居民及商戶反映擔憂明日情况，已向警方反映，另呼籲示威者和平表達訴求。油尖旺區議員余德寶稱，旺角住宅密度高，警方曾於示威用催淚彈驅散人群，促警方必須與大廈的業主立案法團及居民溝通，讓他們做好準備。

謝瑞麟彌敦道分店店長徐寶健則稱，遊行一定影響生意，預計大約損失五成，但他稱明白示威者為發聲，影響一至兩日不成問題。他相信示威者都克制理性，不擔心有危險，又稱明天會照常營業，公司按銅鑼灣及元朗分店的經驗，會因應形勢決定是否提早落閘。

店東不擔心遊行：形勢不妥讓示威者暫避

在旺角彌敦道經營手機配件店的黃先生稱不擔心遊行，明日會照常營業，若形勢不妥時會下半閘，讓示威者及記者入店暫避，確保他們安全。他預料將失近半生意，但稱這是香港人一定要做的事，並說「香港人加油」。登打士街Miniso店長伍小姐稱，公司已指示明日全日不營業，預計損失4萬元。登打士街一小食店店員黃女士稱租金高昂，明日會照常營業，若見警方開始佈防或有示威者築起防線便提早下班，料會令生意跌八成。

後日將軍澳遊行獲批 港島西只准集會

有市民後日（4日）擬於將軍澳發起遊行及集會，由將軍澳寶翠公園遊行至香港單車館公園，警方昨晚稱已發出不反對通知書。周日的港島西遊行，原本擬由堅尼地城科士街臨時遊樂場，經西環遊行至中山紀念公園，警方就只批准集會，並稱遊行會經過人多車多的區域，路面狹窄，若活動結束後發生暴力衝突，警方執法將相當困難。

（反修例風暴）