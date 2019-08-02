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政治罷工不受保障 教協籲校方彈性處理

【明報專訊】民主派、教協、職工盟均呼籲市民響應8月5日罷工，但教協提醒今次屬「政治性」罷工，不受《職工會條例》和《僱傭條例》條文保障，冀校方彈性處理。有聲稱是立法會秘書處的職員發電郵，呼籲職員出席今晚公務員集會及下周一罷工。立法會秘書處回覆稱，所有職員不得在受聘期間參與政治活動。

民主黨黃碧雲昨形容，年輕人為爭取民主付很大代價，冀透過罷工支持年輕人。議會陣線毛孟靜形容香港已病入膏肓，冀政府勿再「濫暴濫告」，聆聽港人訴求。教協建議校方下周一彈性處理會議和補課，幼兒園和特殊學校的職員則應以照顧學童為前提，緊守崗位；又透露計劃於17日發起教育界遊行。

職工盟主席吳敏兒昨接受港台《千禧年代》電話訪問稱，過往公務員較「收收埋埋」，若罷工獲公務員參與，工運歷史將有明顯變化，她稱罷工是相對斯文的方法表達不滿，至今未有資方有較大反彈。

有聲稱是立法會秘書處的職員昨向立法會職員發電郵，呼籲秘書處職員出席公務員集會及全港大罷工暨7區集會，「挽回立法機關威望」；又呼籲秘書處職員事後緊守工作崗位，冀管理層彈性處理。

立會秘書處：職員不得參與政治活動

立法會秘書處回覆，昨收到由私人電子郵箱發出，並聲稱由秘書處職員發出的電郵，惟秘書處沒有職員與寄件人同名，故未能確認寄件人身分，又稱尊重職員對社會議題有個人意見，但根據守則，所有職員不得在受聘期間參與政治活動。

（反修例風暴）

相關字詞﹕罷工 反修例風暴

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