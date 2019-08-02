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金融界千人集會 「家沒了 個人前途不重要」

【明報專訊】金融界從業員昨傍晚7時於遮打花園「快閃集會」，要求政府回應反修例者訴求。本報記者目測有逾千人冒雨撐傘出席，有自言在中資銀行工作的參加者表示，將響應下周一的罷工，不擔心被秋後算帳，「香港這個家的前途沒了，個人前途都不重要」。

參加者大都是身穿西裝的年輕人，他們亮起手機閃燈，大叫「光復香港，時代革命」、「香港人罷工」等口號。另有人派發寫上「法治傾倒，資金著草」、「自由不保，人才走佬」的標語單張。至昨晚約7時半，部分參加者、約數百人於遮打花園出發，步行至國際金融中心，並於商場內叫口號，不少途人拍攝，其後參加者和平散去。

集會內有自稱中資公司職員，在中資銀行任職經理、26歲的何先生說，下周一會罷工，不擔心秋後算帳，「如果香港這個家的前途沒了，個人前途都不重要」。他說公司討論政治的氣氛冷淡，相信響應罷工者不多。

毋懼算帳 中資銀行經理撐罷工

另一中資銀行員工Kelvin（化名）表示，由6月9日至昨日快閃行動，從無缺席「和理非」示威。他期望藉昨日行動向社會及其持相反意見的同事展示民意所向。他另打算參加下周一罷工，「想盡一分力，將民意活生生地放在政府面前」。他亦稱不擔心秋後算帳，「由6‧12到今（昨）日都有耳聞中資銀行會向請假的人摘名，亦識人6‧12告病假、有人關心他怎麼了，即使答了『去集會』，都未聽到有什麼『算帳』事件」。他認為，若因此在公司被針對，證明公司方向與自己不夾，那便轉工或轉行。

在金融投資公司從事文職工作的Shirley說，金融界很多時與內地資金有利益關係，故不便公開表態，只可私下與相熟同事討論，但看見有近千人出席昨日集會，非常感動。至於有說近日連串示威影響香港經濟，Shirley說影響一定有，「但香港沒有自由的話，外資也會陸續撤出」，不能只着眼當前利益受損。

（反修例風暴）

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