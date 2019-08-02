政府：絕不接受衝擊公僕中立 嚴肅跟進 擬參與集會者斥施壓 料激發更多人出來

對於有人以公務員名義及不具名發公開信，又有公務員集會及呼籲公務員罷工，政府昨嚴正聲明，絕不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，動搖市民對公務員政治中立的信心，令市民覺得公務員無法不偏不倚地執行職務，甚或令外界誤以為個別人士是代表全體18萬公務員或所屬部門，誤以為公務員與政府「對着幹」，製造內部分化和矛盾；以不具名方式發表立場，亦令人難以判斷其真正身分。

嚴正聲明 稱須對特首完全忠誠

政府強調，據《公務員守則》，公務員須保持政治中立，不論本身政治信念為何，都須對在任特首及政府完全忠誠，不得受本身政治信念影響，政府會就公務員違規情况按既定機制嚴肅跟進。

公務員事務局長羅智光昨向公務員發信，稱絕不認同以公務員名義發起或參與政治集會和罷工，冀同事毋忘服務市民的初衷，又形容目前是艱難時刻，公務員隊伍須保持團結，勿以個人理念影響政府運作。

「一群休班公務員」發聲明：

公務員享集會罷工自由 不違守則

據悉有政府部門的辦公室內，已貼上宣傳罷工的信息。將參加集會的公務員阿瑤（化名）認為，參與集會不是衝擊政治中立原則，「與其生活要被壓迫，為何不盡自己少少力？」她形容政府聲明「有點嚇人」，對參與者施壓，或有公務員戴口罩出席集會，但相信同時激發更多人站出來。署名「一群來自52個部門的休班公務員」發聲明，對政府聲明深表遺憾，表示根據《基本法》第27條，公務員與一般港人均享集會和罷工的權利和自由，《公務員守則》訂明公務員於公餘時表達個人政治立場、參與集會和罷工均無違反守則。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，公務員與政府意見背道而馳，政府發聲明是無可厚非，但一般公務員可參與集會，「下了班就是凡人一個」，只有政務主任、新聞官、首長級官員和紀律部隊不可參與政治活動。但他提醒今次罷工欠「保護傘」，因沒工會按一貫做法啟動罷工程序，籲公務員小心考慮，否則變了曠工，或觸犯公務員規例。

王永平：警察也曾因不滿法官判決集會

公務員事務局前局長王永平表示，政府聲明只提及原則，做法無問題，但據他理解，除了特定職系，其他公務員參與集會應無限制，「即使是特定職系，如警察，都曾有集會不滿法官判決，是看政府如何判斷」。

多個組織呼籲公務員緊守崗位。工聯會昨稱不合作運動和全民罷工影響公共事務運作，是綁架市民利益向政府施壓，強烈反對及譴責。政府人員協會主席馬志成稱，據《公務員守則》，公務員須確保以私人身分參與政黨活動不能令政府尷尬。民建聯呼籲公務員勿參與集會及罷工。

政府華員會向全體公務員發聲明，稱罷工令時局火上加油，違反公務員品行操守。香港社工及福利人員工會則呼籲業界堅守崗位，罷工有違專業精神。

明報記者

（反修例風暴）

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