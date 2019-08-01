【Emily】黃梓謙退出民主思路 湯家驊：體現培育年輕從政者見成果

Ronny噚晚回應話，馮、黃二人退出隔咗一段時間，原因好唔同，但佢哋都冇退出政府架構或委員會，可見佢哋仍認同喺政府架構中為特區出力嘅重要，「從另一角度看，他們之離去，正正體現到民主思路就培育年青從政者之工作，多少已漸顯成果」。

Gary噚日朝早公布退出消息，佢話當初加入民主思路，目標包括修補社會撕裂、推動民主發展等，「只可惜我們在這個平台暫時未能做到」，又話明白社會對民主思路有不少批評，「組織成員的言論與行事作風不時成為眾矢之的」。佢話自己喺fb沉默，「不代表我視而不見，或者認同現時所有做法」，亦唔認同坐喺冷氣房嘅人能充分感受普通市民嘅不安，批評政府同年輕人脫節。

民主思路喺2015年中成立，當時成員包括港大政治與公共行政學系教授陳祖為、城大公共政策學系教授葉健民等，兩人早前都已退出。