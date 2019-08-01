【Emily】黃梓謙退出民主思路 湯家驊：體現培育年輕從政者見成果

【明報專訊】由資深大律師、行政會議成員湯家驊（Ronny）創辦嘅智庫「民主思路」，繼上月聯席召集人麥嘉晉離開後，同樣曾以民主思路牌頭參選2016年立法會選舉嘅黃梓謙（Gary，圖）噚日亦宣布退出；商務及經濟發展局政治助理馮海容都刪去申報民主思路會員。Gary喺facebook話，未有打算加入其他政治團體，亦唔會參與未來兩場選舉，未來希望為弱勢社群付出更多。
Ronny噚晚回應話，馮、黃二人退出隔咗一段時間，原因好唔同，但佢哋都冇退出政府架構或委員會，可見佢哋仍認同喺政府架構中為特區出力嘅重要，「從另一角度看，他們之離去，正正體現到民主思路就培育年青從政者之工作，多少已漸顯成果」。
Gary噚日朝早公布退出消息，佢話當初加入民主思路，目標包括修補社會撕裂、推動民主發展等，「只可惜我們在這個平台暫時未能做到」，又話明白社會對民主思路有不少批評，「組織成員的言論與行事作風不時成為眾矢之的」。佢話自己喺fb沉默，「不代表我視而不見，或者認同現時所有做法」，亦唔認同坐喺冷氣房嘅人能充分感受普通市民嘅不安，批評政府同年輕人脫節。
民主思路喺2015年中成立，當時成員包括港大政治與公共行政學系教授陳祖為、城大公共政策學系教授葉健民等，兩人早前都已退出。