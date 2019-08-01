忽然8號波 暴雨連連16傷

今日風勢減弱 間有狂風大驟雨

截至今日凌晨零時，中心最高持續風速每小時85公里的韋帕，集結在香港西南約370公里，料向西北偏西移動，時速約20公里，移向廣東西部一帶，逐漸遠離本港。天文台預料今日風勢逐漸減弱，多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，初時海面有非常大浪及湧浪。

內地中央氣象台表示，韋帕由形成到登陸時間不到兩天，加上形成地點距離陸地較近，沒有足夠時間發展，水氣和對流集中在外圍，形成空心結構，故強度有限，由形成至登陸期間保持在熱帶風暴級，未能增強。

形成到登陸不到兩天 熱帶風暴級

本港天文台前日下午3時40分發出1號戒備信號，並於晚上9時15分改發3號強風信號。直至昨早，熱帶低氣壓增強為熱帶風暴「韋帕」，天文台於早上約10時預告，考慮於下午2時前改發8號風球。不過資料顯示，天文台前日的9天天氣預報，預測昨本港風力最高達到強風，未達烈風程度，與昨實際情况有出入。天文台解釋，由於韋帕採偏北路線移動，加上其雨帶發展不平均，東側發展較旺盛，風力較大，以致本港部分地區風力達烈風程度

韋帕為本港帶來大量雨水，天文台昨兩度發出黃色暴雨警告，亦曾發出紅色暴雨警告信號，大部分地區錄得逾50毫米雨量，部分地區更加超過100毫米，海面有大浪及湧浪。

天秤疑吹彎 木板墜下傷人

截至昨晚8時，政府收到10宗塌樹報告，1宗水浸個案以及1宗山泥傾瀉報告。深水埗有地盤天秤在吊運木板期間被強風吹至傾斜塌下。事發昨早約10時許3號風球期間，青山道58號建築地盤用天秤吊運木板，天秤疑被強風吹至傾斜彎曲，壓在建築中的大廈天台上，搖搖欲墜，木板則由高處墜下，碎片擊傷67歲女途人肩膊，傷者由救護車送院。