公務員5「學位職系」請人 政府招AO 人力顧問料報考減

公務員事務局昨回覆，聘任採公開和公平競爭原則，會按申請人能力、表現及品格，以及因應職系工作要求訂明的入職條件評核所有申請人 。

政府今個財政年度較上年度增加3481個職位，增幅約1.8%，令公務員編制增至約19萬個職位。今年度公務員聯合招聘將聘請AO和二級行政主任（EOII）等5個學位職系（見表）。AO職系日後可晉升至首長級職級，一向被譽為「天之驕子」，現時起薪點為每月53,195元，頂薪點為105,175元。 2018/19年度政府預期聘請48名AO，招聘仍進行中。新一輪招聘工作將於9月展開，屆時才會公布今年度目標招聘人數。

經濟轉差 公務員職位整體申請料增

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍認為，中美貿易戰和香港現時政治狀態等已影響零售、酒店和旅遊行業經營，不排除有裁員潮和公司倒閉，故相信工作穩定、薪酬待遇豐厚的公務員職位整體申請人數將會增加。不過，周料報考AO人數或減少，「他們會否仍想做高層班底？見到政府受那麼大壓力，除非好有志向」。周亦相信，政府日後聘請AO時，或會審視申請人背景，確保申請人比較中立，「最少不是對抗（政府）」，舉例若申請人與一間企業持不同立場，難以上下一心，受聘者執行上級要求時有可能「打個八折」。

梁籌庭：品格審查會了解政治意向

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，招聘AO等較高層職位時一般已有品格審查，相信當中已會了解申請人政治意向，「不是這樣容易入到來」，故認為近日公務員發聲，對日後聘用程序影響不大。但他寄語申請者，報考前需理解AO等職位不可參與任何政治活動。