徵友騙11女300萬 中年漢囚4年

被告稱因賭癮騙財

事主45至62歲

被告陳國文（57歲）頭髮稀疏，身形略胖，他承認9項欺詐、4項盜竊、7項以欺騙手段獲得財產及1項使用偽造身分證罪，罪行橫跨2010至2018年。案中11名女受害人由45至62歲不等，其中一名女子遭騙去122萬元，被告稱已花光所有騙款，無法還錢。辯方求情稱，被告犯案源自賭癮，他與現任女友一起3年，女友稱感受到他已悔改。

案情指出，被告2010年透過報章徵友認識首名事主，他訛稱來自澳洲，令該女子出資購買機票一同前往澳洲，惟被告其後失蹤。其後被告再度徵友分別結識兩名年近六旬女子。被告先後游說她們合資置業，例如承諾結婚並購買大埔「嵐山」單位，以及借錢購買美孚單位，從兩人身上共騙得逾150萬元。

2016年起，被告轉用微信交友，認識8名45至62歲女子。被告利用不同手段，包括訛稱共同參加旅行團、借錢處理物業轉移手續、經營生意遇困難、合資投資小食店等，騙取逾100萬元。被告又曾向其中兩事主兌換金錢，惟他實際是以陰司紙兌換真現金，騙取55萬元。被告在警誡下招認犯案，承認向各名女事主所述都是謊言。

【案件編號：DCCC96 /19】