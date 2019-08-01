港島西骨科新症等3.75年冠各區

至今年6月的一年內，公院骨科門診有11.2萬新症，7個聯網穩定新症的90百分值數（下稱隊尾）輪候均逾100周，港島西達195周，再成為各聯網之冠。至6月底，全港輪候全關節置換術個案達2.3萬宗，輪候最長為新界西，達5年。另外，過去一年有約14.5萬宗內科新症，港島西最長需等130周。

瑪麗矯形及創傷外科部門主管黃一華稱，隨人口老化，患關節勞損、退化者愈來愈多，加上港島西多處理複雜骨科手術，例如骨科腫瘤、脊椎嚴重變形等，術前需花長時間預備，部分手術更要做一至兩日，醫生少了門診時間。

中位數22周 聯網最短

港島西骨科穩定新症隊尾輪候時間雖長，但中位數僅22周，為各聯網中最短。黃一華說，該聯網會細看轉介信，盡量安排較嚴重的穩定個案盡快看醫生。黃說聯網採取這策略多年，才能做到大部分新症都能在半年內看醫生。黃承認，隊尾輪候太長並不理想，盼今年麥理浩復康院加開新骨科門診後，逐步將隊尾個案安排較早時間就診，並爭取特別酬金加開門診、增加人手等，盼一年內輪候時間不再延長，長遠縮至100周內。

醫院管理局早前文件指出，2018/19年內科、眼科和骨科整體的隊尾門診輪候時間分別是116周、114周和132周。內科輪候按年升14周、眼科升19周、骨科亦升12周。文件估計需將內科新症門診服務量提升15.8%才能追上需求增加，免輪候時間再增；眼科和骨科則分別要增11.3%和11.6%。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，隨人口老化，骨科、內科和眼科照顧更多長者病人，病人「有入無出」，各專科現集中盡快處理嚴重病人，嚴重個案多能數周內就醫。她認為需靠公私營協作計劃分流專科壓力，並同步改善職位和待遇挽留人手。