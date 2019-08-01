美容院東主請胞姊瘦面打錯針 否認3罪 疑腎上腺素當麻醉藥 涉無牌行醫

同案美容師去年認罪入獄

被告葉佩玲否認管有第一部毒藥、未經註冊而從事內外科執業，以及管有未經註冊藥劑製品3罪，案件昨日開審。控方開案陳辭指出，被告2016年中旬頂手涉案「純美美容中心」，並於同年9月11日請胞姊葉佩蘭（即案中事主）到中心接受療程。在被告指示下，同案已認罪的美容師葉柳蓉替事主進行「埋線」瘦面療程，先替事主塗麻醉藥膏，數分鐘後再將麻醉藥注射進事主右臉頰。

「只係遞支針畀佢 其他嘢我唔知」

葉柳蓉其後着被告遞她針筒，再將針筒內藥物注射至事主左臉頰。此時葉柳蓉突然問被告遞了什麼針筒予她，被告回應「這裏只有一支針」。事主張開眼見兩人正尋找針筒，原來被告誤把腎上腺素當作麻醉藥「利多卡因」遞給葉柳蓉，葉再注入事主臉頰。事主當時嚴重頭痛、胸悶、嘔吐，之後更失去知覺。事主被送往深切治療部，一周後出院，被告與葉柳蓉則一同被捕。

被告在警誡下稱，「我只係幫阿May（即葉柳蓉）遞支針畀佢，其他嘢我唔知，我剩係知道支針係埋線針」。不過，被告知道此手術須由註冊美容醫或醫生經手，惟她聲稱不清楚葉柳蓉是否香港註冊醫生，只知她來自內地，曾在韓國「學過及考了個牌回來」。

控方引述整容外科專科醫生饒汝民稱，只有香港註冊醫生才可施行局部麻醉，涉案美容中心的配置亦未符合理想。饒醫生續稱，案中注入女事主體內的腎上腺素分量較應使用劑量超出3倍，過量使用腎上腺素可造成極高血壓，繼而導致腦出血、中風、肺水腫及心肌缺血，亦有可能出現呼吸困難及胸痛。案件今日續審。

【案件編號：DCCC155 /18】

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